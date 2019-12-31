假新聞肆虐全球　「打假」立法須重遏制仇恨煽動

隨着互聯網日益發達與通訊科技的進步，假信息或假新聞（fake news）浮濫，已對各國的政經秩序造成不少負面影響，人稱「後真相時代」（post-truth）的來臨，更加劇假新聞肆虐的情況。

正式進入假新聞的討論前，必須先從何謂後真相時代說起。後真相時代指的是，多數人比起了解、知悉事實真相或客觀事實，更傾向於不顧真相、忽略事實，全然訴諸情感及個人信念，情感凌駕於事實，這部分也帶有「確認偏誤」（confirmation bias）的成分──即尋找與自己立場相近或相同的信息，證明自己的想法或立場是正確的。訴諸情感、忽略事實，成了假新聞的温床。

台灣事實查核中心成立記者會。站立者為台灣事實查核中心諮詢委員、中正大學傳播學系教授胡元輝。（圖源：財團法人台灣媒體觀察教育基金會提供）

假新聞之所以肆虐全球，乃因現代的政經環境逐漸惡化，人們在各種議題的立場、看法等漸漸趨向極化，向光譜的兩端集中，議題難有理性討論的空間，議題的討論往往淪為光譜的兩端互相攻訐、謾罵，全然的二律背反。惟，縱然如此，假新聞定義如何、應否予以立法限制，各國仍舊爭論不休。

以台灣為例，台灣行政院將假訊息定義為「行為人在主觀上基於特定意圖（如政治、經濟、國安等特定目的），且有將訊息散佈於眾的故意，客觀上所製造、傳播、利用之訊息或事件，全部或部分可證明為不實，因而造成個人、社會或國家法益產生危害或實害結果，即為假訊息」，台灣官方的定義同時包含主觀（故意、意圖），客觀上必須要有捏造行為，且有致生他人或公眾損害的可能或已經產生損害，懲罰假訊息的手段則散見於各部法律，如《刑法》、《糧食管理法》、《災害防救法》等，並未透過專法來予以抑假。

近期，新加坡通過《線上虛假與操縱保護法》（Protection From Online Falsehoods and Manipulation Act，POFMA），以期有效打擊假新聞。根據POFMA第7條規定，如果接收訊息者知道或有理由確信該訊息為假，且仍舊散佈於眾，即可依法開罰。

台灣行政院將假訊息定義為「行為人在主觀上基於特定意圖，且有將訊息散佈於眾的故意，客觀上所製造、傳播、利用之訊息或事件，全部或部分可證明為不實，因而造成個人、社會或國家法益產生危害或實害結果，即為假訊息」。（網絡圖片）

POFMA將假訊息設定成必須具有六大要件，有其一即為假訊息，一是危害新加坡的安全；二是危害公共健康、安全、安寧或公共財政；三是危害新加坡與他國之邦誼；四是影響總統選舉、大選、補選或公民投票的結果；五是煽動仇恨或惡意；六是損害新加坡政府之公信力。

11月25日，新加坡首次出現POFMA執法首例。據星國政府核實網站的聲明，新加坡政治人物畢博淵（Brad Bowyer）宣稱，星國政府影響國營投資公司淡馬錫控股（Temasek Holdings）及新加坡政府投資公司（GIC）的多項決定，已對該兩間公司產生不良影響，要求畢博淵更正。畢博淵隨即應新加坡財政部長之要求，更正他質疑國營投資公司獨立性的臉書貼文，並附上政府聲明連結。

對比新加坡，台灣行政院打擊假新聞的做法，可能有待討論。新加坡POFMA專法將重點擺在「假新聞是否會對公眾造成傷害」，任何危及到公眾、重要議題、活動、政府公信力，又或是刻意煽動仇恨的言論，即可被視為假新聞，並可依照POFMA開罰、要求更正或刪除，新加坡的做法是在假新聞爭議當中，找出一個目前看來較不爭議的方案；台灣官方抑制假新聞的做法，照行政院釋出的方案來看，着重於「信息的真實性」，反而漏了「煽動仇恨或惡意」此一堪稱為最重要的部分。

事實上，當前撕裂台灣社會的最大幫兇便是流竄於網絡上的各式仇恨言論，不論是針對統獨、各項社會議題或特定族群的仇恨言論，這些言論未受限制，甚被激進網友大量轉發，閲聽者接收信息的管道便被這些仇恨言論堵塞，難見客觀、理性、真實的信息。

不光台灣，綜觀世界，許多國家深受仇恨言論之害，例如2016年英國脱歐公投的前夕，英國國內的仇恨言論橫行，影響絕大部分的英國人民，才有至今未解的脱歐鬧劇。故，關鍵在於真實與否嗎？關鍵應在於會不會引起恐慌、煽動惡意仇恨，進而催生社會的動盪，恐怕才是打擊假新聞時所應考慮的。