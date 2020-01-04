【澳洲山火】總理莫里森決定派遣3000名後備軍人救災

澳洲全國繼續受到山火威脅，總理莫里森（Scott Morrison）1月4日宣布調派3000名後備軍人協助救火，是當地史上首次出動後備軍人救災，而他亦決定延遲出訪印度和日本的計劃，直到災情受到控制為止。

澳洲總理莫里森1月3日到維多利亞省的其中一個山火災場視察。（Reuters）

莫里森表示，後備軍人的任務是協助保障民眾安全，支援各地特別是偏遠地區的疏散工作，以及為偏遠社區和省政府管理的避難中心提供援助等。國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）稱，這次召集3000名後備軍人的行動是史上首次，強調政府並非倉卒作出決定。

除了動員後備軍人外，莫里森亦宣布多項救災措施，包括花2000萬澳元借用消防飛機、調派其他基地的直升機等協助救火，同時開放阿德萊德（Adelaide）至布里斯班（Brisbane）的軍事基地作為臨時收容中心。

澳洲政府1月4日派遣阿德萊德號兩棲攻擊艦協助救災，它除了可以派出救援直升機外，亦載有300噸救援物資。（張子傑 攝）

另外，當地海軍最大的艦艇阿德萊德號兩棲攻擊艦（HMAS Adelaide，L01）4日駛離悉尼基地，運載救援物資到新南威爾斯及維多利亞省沿岸地區救災，以及協助當地民眾疏散。