【戈恩潛逃】土耳其法院批准正式逮捕5人　涉協助逃亡

日產汽車公司前董事長戈恩（Carlos Ghosn）從日本經土耳其逃亡到黎巴嫩的事件，土耳其法院1月3日下令拘捕5人，指他們涉嫌協助戈恩潛逃。

日產汽車前董事長戈恩12月31日宣布已經逃離日本，身處黎巴嫩。他稱自己是因為日本不公義的司法制度而逃跑。（AP）

土耳其私人飛機公司MNG Jet3日表示，曾經向兩名看似沒有關係的客人租出兩架飛機，它們分別從大阪飛往土耳其伊斯坦布爾（Istanbul），以及由伊斯坦布爾前往黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）。該公司指，戈恩的名字並沒有出現在飛行文件上，直到有傳媒披露後，公司展開內部調查，並向土耳其當局提出刑事指控。

土耳其私人飛機公司MNG Jet指，其中兩架私人飛機被用於戈恩的「大逃亡」。（Reuters）

MNG Jet的聲明提到，一名員工向公司承認擅自更改有關文件內容。路透社引述一名目擊者指，有7名人士包括四名機師、兩名機場地勤及一名貨運員工被警方問話。當地國營阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）報道，法院向其中5人發出拘捕令。

至於戈恩如何擺脫日本政府的監視逃亡，至今仍未有明確說法，《華爾街日報》引述土耳其調查消息人士指，戈恩可能藏身室一個大型黑色樂器箱內，並由多名與美國保安承辦商同名的人通過保安檢查。土耳其內政部長發言人亦稱，戈恩可能利用伊斯坦布爾機場的貨運通道轉機，但沒有進一步解釋這個說法。