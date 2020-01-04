【澳洲山火】繼總理莫里森後　再有高官因大火期間外遊致歉

澳洲山火愈燒愈猛烈，造成多人傷亡，當地民眾對高官的表現也大感不滿。其中在新南威爾斯省（New South Wales），當地緊急服務部長埃利奧特（David Elliott）近日在山火期間到歐洲渡假，事件惹起爭議，他就此致歉並在1月4日返回工作崗位。事實上，澳洲總理莫里森之前也因類似爭議道歉。

埃利奧特（中）在澳洲山火肆虐期間到歐洲渡假，惹來爭議（Facebook@DavidElliottMP）

民眾要求下台

埃利奧特1月3日在社交網站Facebook發文表示，剛已收到消防部門給他的匯報，他形容自己最近一周缺席不在是一件不可原諒（inexcusable）的事情，他稱「我應該把消防局團隊放在首位，甚至我的家人也承認這一點，現在是時候回到工作崗位了。」

澳洲媒體報道，從倫敦趕回澳洲的埃利奧特最終在1月4日早上返抵悉尼。對於部分憤怒的澳洲民眾要求他下台，他回應稱不會辭職，反而要加緊努力工作。

民眾不滿政府表現

在澳洲爆發大型山火後，總理莫里森（Scott Morrison）也曾捲入類似爭議，他2019年12月同樣在山火失控期間外遊，結果被迫提早結束休假並且道歉，他之後到新南威爾士省視察期間，曾遭災民狂罵和嘲諷，大罵他是「白痴」。

澳洲山火仍未救熄（美聯社）

🔻澳洲山火情況🔻