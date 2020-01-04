【澳洲山火】悉尼郊區升至48.9度　鄰省三處火頭合併變超級大火

澳洲山火自2019年9月爆發後，至今仍未受控，在新南威爾斯省（New South Wales），首府悉尼郊區有市鎮升至破紀錄的48.9攝氏度。隔鄰的維多利亞省（Victoria）同樣傳來壞消息，當地有三處火頭合併成為「超級大火」，火焰面積達到60平方公里，比紐約曼哈頓區（Manhattan）還要大。

澳洲不少樹熊在大火中燒死或受傷，圖為消防員給一隻樹熊餵水（美聯社）

「超級大火」面積大過曼哈頓區

據吉普斯蘭（Gippsland）地區的政府部門所指，三處火頭在維多利亞省的奧米歐（Omeo）地區「合併」，變成一個面積達到6000公頃（60平方公里）的超級大火，比紐約曼哈頓區（約59平方公里）和香港的九龍區（約47平方公里）還要大。

在隔鄰的新南威爾斯省（New South Wales），在悉尼郊區的大火仍然未受控制，該大火在過去數個月來已經焚燒超過26.4萬公頃的土地（2640平方公里），即近2.5個香港。

連月的大火已經為澳洲帶來生態浩劫，悉尼大學有生態學家團隊估計，自2019年9月至今，澳洲山火可能已導致約4.8億動物遇害，近8000隻樹熊葬身火海，成為生態大災難。

澳洲山火仍未救熄（美聯社）

🔻澳洲山火情況🔻

+ 5 + 4 + 3

坎培拉、悉尼郊區氣溫逾40度

對於未來情況，澳洲氣象局未感樂觀，該局稱1月4日的天氣情況仍然急速向壞，風勢更強、氣溫更高，將令局勢嚴峻。

當地多處氣溫在1月4日中午再創新高，首都坎培拉（Canberra）溫度達到44攝氏度，創80年來紀錄，在悉尼郊區彭里斯（Penrith）氣溫更升至48.9攝氏度，為悉尼地區歷來最高紀錄。