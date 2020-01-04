加泰自治政府主席被DQ　西班牙選委會撤議員資格

西班牙選舉委員會1月3日取消加泰羅尼亞自治政府主席托拉（Quim Torra）的加泰議員資格。這意味着他可能會失去自治政府主席之職，而該國想要結束的、持續接近1年的「無政府」狀態，也可能出現變數。

托拉因在競選期間拒絕移除公共建築物上的分離主義標誌，被加泰一法院禁止擔任公職18個月。西班牙選舉委員會於是據此在1月3日褫奪他的議席。

托拉稱只要加泰議會沒有異議，他將是議會議員之一，以及加泰的自治政府主席。他誓言不會下台。數千名獨派支持者在加泰首府巴塞羅拿的自治政府總部外集會並聲援他。

加泰羅尼亞自治政府主席托拉的加泰議會議員資格1月3日被西班牙選舉委員會取消，觸發加泰獨派支持者湧上巴塞羅那街頭示威。（Reuters）

加泰另一獨派陣營、現時有份在自治政府聯合執政的加泰共和左翼黨（Esquerra Republicana de Catalunya，ERC）亦有議員被DQ。身為ERC黨魁的自治政府前副主席洪克拉斯（Oriol Junqueras）被西班牙選舉委員會裁定他已不符合其在2019年5月贏得的歐洲議會議員資格，因他在10月被控煽動叛亂。委員會決定讓另一名議員補上。

西班牙兩個左翼政黨工人社會黨（PSOE）和「我們可以黨」（Unidas Podemos）12月30日宣布有意合組聯合政府。兩黨需取得國會過半數的176席才可成功組閣，目前巴斯克民族主義黨（Basque Nationalist Party）已表態支持，但仍未達過半數的門檻，因此ERC的13票極為重要。有分析認為上述事件可能影響ERC在政府信任投票上的取態，對看守首相桑切斯（Pedro Sanchez）正式出任首相構成影響。