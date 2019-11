西班牙加泰羅尼亞自治區主席托拉(Quim Torra)在地區緊張局勢加劇時,拒絕將分離主義象徵從公共建築移除。托拉被控未有遵守西班牙選舉委員會的指示,周一(18日)在巴塞羅那開始受審。

檢察官要求法庭判處托拉20個月不得擔任公職,將使托拉不可能繼續擔任自治區主席。西班牙選舉委員會2019年3月下令,托拉必須從公共建築移除分離主義象徵,確保於4月國會選舉前保持制度中立。

選舉委員會特別反對加泰地區政府總部外的一幅標語,上面寫着「讓政治犯及流亡者人士獲得自由」(Freedom for political prisoners and those exiled),旁邊有一條黃絲帶,意味對被判刑分離主義領袖表達支持。

西班牙最高法院2019年10月14日判處9名分離主義領袖入獄9至13年,結果引發區內大規模示威,有時甚至爆發暴力衝突。