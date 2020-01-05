日本東京豐洲市場新春拍賣　第一吞拿魚以1388萬元成交

日本東京豐洲市場1月5日上午進行新春第一場吞拿魚競投，拍賣最高價是來自青森大間港捕撈上岸的藍鰭吞拿魚，1條1.93億日圓（約1,388萬港元），是歷年來第2高價紀錄。

日本放送協會（NHK）報道，豐洲市場5日清晨進行令和時代首場新年拍賣。在吞拿魚批發市場，可看到許多吞拿魚排列著。批發公司代表致詞說，希望今年拍賣場上能看到吞拿魚豐收，生意興隆的情況。

吞拿魚拍賣在上午5時開始，叫價聲此起彼落，許多大藍鰭吞拿魚陸續被拍下。最貴的一條是來自青森縣大間港捕撈上岸、重量達276公斤的藍鰭吞拿魚，由總社位於築地的壽司連鎖店「壽司三昧」公司社長木村清以1.9320億日圓投得（每公斤70萬日圓），價格僅次於2019年最高拍賣價。

木村表示，這是令和時代第一場拍賣，能拍下最大條的藍鰭吞拿魚感到很高興，雖然價格有點貴，但希望能提供顧客最上等的吞拿魚，歡迎大家到他經營的壽司店吃美味吞拿魚。

2019年新年第一吞拿魚也是來自青森縣大間港，1條278公斤藍鰭吞拿魚以3.34億日圓成交（每公斤120萬日圓），同樣是由木村清得手。

原本位於東京都中央區的築地市場於2018年10月遷移到豐洲市場，今次是豐洲市場第2度舉行新春拍賣。