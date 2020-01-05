【中美貿易協議】港媒：中國延赴華盛頓因特朗普單方面宣布簽約日

港媒1月5日引述消息人士報道，在美國總統特朗普（Donald Trump）單方面宣布1月15日北京「高級代表」會來簽字之後，中國代表團就美國之行重新安排。

中國貿易代表團本來暫定計劃1月13日前往美國華盛頓簽訂中美第一階段貿易協議。但《南華早報》引述聽過有關簡報的消息人士報道稱，他們將在1月16日再去。

中國副總理劉鶴本來計劃在1月早點率團出發，但因特朗普在除夕意外於Twitter推文稱他會在1月15日與來自北京的高級代表簽署協議，中方需要改變行程。

報道稱雖然雙方都預期在1月達成首階段貿易協議，但不預期美國的領袖會單方面宣布簽約日期，或是表示即使沒有中國國家主席習近平出席，他也願意簽約。報道稱經過一整個下午的討論後，中方決定修改他們的計劃以適應特朗普。

中美分別於2019年12月13日宣布，雙方已就第一階段貿易協議意見達成一致。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）稱雙方已達成初步協議，兩國官員同意在1月第一周簽署協議。北京政府沒有說明希望何時簽字，但財政部副部長廖岷在12月13日晚上舉行的跨部門記者會提到，中美第二階段磋商將取決於第一階段落實情況，當務之急是簽下來。