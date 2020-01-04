日媒：美國總統大選　中國成為特朗普及民主黨的「共同目標」

美國在11月3日舉行總統大選，共和黨現任總統特朗普（Donald Trump）致力尋求連任，面對民主黨的挑戰，特朗普似乎胸有成竹。不過兩黨雖然在多個議題上針鋒相對，卻在中國問題上可謂處於共同戰線，有專家認為，無論由誰當選下屆美國總統，對華立場隨時比現在更強硬。

美國大選：總統特朗普或以對華貿易戰成果作為爭取支持的基礎，但亦可能遭到民主黨批評他的立場不夠強硬。（Reuters）

《日本經濟新聞》1月1日刊登美國克萊蒙特·麥肯納學院（Claremont McKenna College）政府學教授、德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States，GMF）高級研究員裴敏欣（Minxin Pei）的文章，他表示2020年大選的主戰場始終是醫療保健、稅務和移民等本地民生議題，不過共和民主兩黨會否在對華問題上鬥強硬肯定成為中國的憂慮。

對華問題其中一個重點是貿易關係，雖然中美兩國達成第一階段貿易協議，不過在巨大兩國貿易逆差、進入中國市場、中國涉嫌侵犯知識產權等問題則會繼續成為纏擾兩國關係的絆腳石。其中北京如何遵守大量採購美國農產品或可能成為新一輪糾紛的導火線，而華府每季公布中國實現協議的表現報告亦為特朗普提供機會再重燃貿易戰火，增加連任本錢。

美國大選：美中兩國達成首階段貿易協議，特朗普會於1月15日簽署，並有意到北京舉行第二階段談判。不過外界憂慮雙方能否在保護知識產權、巨大貿易逆差等問題收窄分歧。（Reuters）

另外特朗普亦要安撫華府的鷹派人士，他或可能限制中國接觸美國科技、收緊資金流向中國及審查在美國上市的中國公司等。不過即使特朗普成功與北京暫停貿易戰，這亦可能為民主黨帶來口誅筆伐的機會，例如批評白宮引發貿易戰不但沒帶來有意義結果，更拖累美國經濟。他們亦同時可以在香港反修例事件及新疆維吾爾族問題，攻擊特朗普對華立場搖擺不定。

在這個情況下，共和、民主兩黨都較為支持更強硬的策略，香港、新疆和台灣問題就成為他們的重點。例如國會在2019年底通過《香港人權與民主法案》、《維吾爾人權政策法案》等。裴敏欣認為，而即將舉行的台灣大選是北京最大的夢魘。假如民進黨候選人蔡英文成功連任，肯定對北京帶來侮辱性的打擊。他更指，華府或執行《2020年國防授權法案》修訂案的內容，包括成立美台網絡安全部隊、雙方高級別軍官互訪、甚至是聯合實彈軍事演習等，令情況低處不算低。

裴敏欣稱，華府假如實施有關政策，肯定會觸動北京的神經，但亦同時考驗中國國家主席習近平能否阻止中美關係從競爭演變成失控。