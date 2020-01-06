伊拉克議會通過要求政府終止美國駐軍

伊拉克議會1月5日通過決議，要求該國政府終止包括美軍在內的外國軍隊在當地駐軍。

伊拉克議會通過決議要求政府外國軍隊在該國駐軍，原因則是「由美國領導的軍事聯盟在伊拉克採取的軍事行動已經取得對極端組織ISIS的勝利」。

該決議稱，伊拉克政府應撤銷因與ISIS作戰而對國際發出的軍援請求並且應致力於終止任何外國軍隊在伊拉克境內駐紮，包括禁止這些軍隊處於任何理由使用伊拉克的領土、領空及領海。

伊拉克過渡政府總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）較早時時表示，儘管伊拉克目前可能面臨着內外部困難，但是此舉從原則上與實踐上這對伊拉克來說是最好的選擇。

巴格達政府四年前與美國達成協議，讓美軍駐守伊拉克，協助打擊極端組織ISIS，目前有約5200名美軍在當地。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與伊拉克方面則認為，伊拉克政府有義務防止再發生針對美國外交使團的襲擊事件，蓬佩奧確認，美方想要一個「自由、獨立且有主權的伊拉克」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼和伊拉克民兵組織領袖穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）遭美軍無人機擊殺，觸及兩國大批民眾不滿。在伊拉克首都巴格達，有數萬人上街悼念蘇萊曼尼和穆罕迪斯，該國總理邁赫迪參加了悼念儀式，並在巴格達郊區卡濟米耶舉行的伊拉克遇害人員的葬禮。

路透社報道指，邁赫迪和伊拉克政黨巴德爾組織負責人阿米里（Hadi al-Amiri）與蘇萊曼尼的關係較為親密，阿米里未來有可能會接替伊拉克民兵組織領袖穆罕迪斯，後者過去則領導什葉派武裝組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）。