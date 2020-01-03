美軍擊殺伊朗「二號人物」　隨時引爆中東戰爭

伊朗革命衛隊聖城軍（即特種部隊）將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），連同「真主黨旅」創辦人穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）等一行六人，周五（1月3日）在伊拉克機場遭美軍空襲而身亡，美國政府承認由總統特朗普指導。伊朗最高精神領袖揚言「嚴厲報復」，國際社會關注衝突或燃點起「第六次中東戰爭」之火，國際油價應聲急升。

伊拉克除夕夜，大批民眾圍攻美國駐巴格達大使館，反對美國軍事干預。三日後，伊拉克巴格達國際機場遭空襲，伊朗「第二號人物」蘇雷曼尼身亡，矛盾隨即指向美方。美國國防部其後證實，是次空襲是在「特朗普總統的指導下」執行，並指控蘇雷曼尼積極制定針對美國外交人員的襲擊，以及批准早前美國駐巴格達大使館的圍攻，故以無人機空襲機場及擊斃蘇雷曼尼，「旨在阻止伊朗未來的襲擊計劃」。

伊朗革命衛隊「聖城軍」將領袖蘇雷曼尼死於1月3日的空襲。（AP）

伊朗的「第二號人物」

美國此舉如同「玩火」，不但伊朗陣營的反應甚大，即便是美國國會山莊內，不少議員均認為危險。正如參議員梅菲（Chris Murphy）所言，蘇雷曼尼根本就是「伊朗的二號人物」。實際上他不但是伊朗極高級的軍事將領，亦為德黑蘭外交政策的戰略家。

作為外媒形容為「影子將軍和間諜大師」，蘇雷曼尼的職業生涯是緊緊扣着伊斯蘭革命而起，堪稱革命元老。1979年伊朗革命爆發不久，蘇雷曼尼便離開家鄉，成為伊斯蘭共和國創始人霍梅尼（Ruhollah Khomeini）堅定的追隨者，並加入其創立的守衛隊（即革命衛隊的前身），以保護革命的成果。在1980年代，蘇雷曼尼不但參與了兩伊戰爭（1980至1988年）的前線工作，同時亦在黎巴嫩內戰時期（1975至1990年），奉命到該國組織和訓練什葉派民兵，為1985年成立的真主黨打好根基。據伊拉克前總理馬利基（Nouri al-Maliki）的幕僚長Sami al-Askari回憶，儘管早年蘇雷曼尼在聖城軍是擔任少將，但他從來只是穿着便服而非軍服，而外間亦不會稱呼他為「將軍」，而是卡西姆（Qassem）。

自1998年成為聖城軍領袖後，蘇雷曼尼對國際事務的影響力便有增無減，成為不少世界大事的操盤人。2001年美國決意出兵阿富汗時，前任美國駐伊拉克大使Ryan Crocker曾代表華府飛往日內瓦與伊朗的外交官會面，並嘗試取得塔利班的軍事情報。據Crocker在2013年接受訪問時憶想所言，「伊朗的外交官表示，雖然他們會向外交部通報，惟最終還是須由蘇雷曼尼將軍作出決定。」

阿拉伯之春過後，蘇雷曼尼的身份漸漸被外界認識。自伊朗出手干預敘利亞內戰，聖城軍的領袖在戰場上的形象分別出現在戰場照片和紀錄片中，使他在國內外的知名度躍升，成為「公眾人物」。蘇雷曼尼的影響力亦不只在戰場上，更可見於他在2018年直接指導伊拉克政府的籌組談判。據2018年「伊朗民意調查」（IranPoll）和美國馬里蘭大學的調查所指，當年蘇雷曼尼的人氣度在國內高達83%，比總統魯哈尼和外長扎里夫還高。如CIA前分析師Kenneth Pollack所言，「對什葉派而言，他就像占士邦、（沙漠之狐）隆美爾和Lady Gaga的混合體」。當蘇雷曼尼被殺後，伊拉克反伊朗民眾上街歡呼慶祝，折射出其在伊拉克以至中東一帶的影響力。

巴格達的美國大使館前被燒至面目全非。（AP）

特朗普狂妄之作可燃點戰火

從國際法的層面看，美軍此次行動不無爭議。儘管華府去年已將革命衛隊列入「恐怖組織名單」，但根據《聯合國憲章》，武力使用只有在自衛或聯合國授權下才算合法使用。五角大樓聲稱先發制人，保護美國在伊拉克人員，但當地民眾圍攻美國駐巴格達大使館之事已告一段落，軍事空襲並無迫切性。再者，誠如美國聖母大學的法律教授Mary Ellen O'Connell指出，此種定點清除的本質違反了戰爭法中的「必要性」和「相稱性」（proportionality）原則。而美方執行暗殺前，亦無採取措施逮捕恐怖主義活動的嫌疑人。

當然，美國蔑視國際法已非新鮮事物，特朗普2017年亦曾下令炮轟敘利亞。然而即使在現實政治中，美軍如此極端的報復手法，亦有機會在盤根錯節的中東國家中，間接燃點起戰爭的前奏。須知，在軍力極不對等的情況下，德黑蘭要作出回應，經濟上可以封鎖霍爾木茲海峽來打斷全球能源的供應鏈，而軍事上的目標雖未必是遠在天邊的美國本土，但亦可是美方在海斯灣的盟友。一如哈梅內伊的親信Ahmad Khatami在2018年訪問所稱，當伊朗的生存受到威脅時，德黑蘭會以以色列作為報復目標。而夾在其中的沙特和巴林同是美方的主要盟友，戰爭規模隨時擴大。

從過往的經驗看來，伊朗的軍事行動亦未必是透過革命衛隊執行，而是經扎根於黎巴嫩的真主黨、巴勒斯坦的哈馬斯，甚或是也門的胡塞武裝組織執行，使其潛在的報復目標更「多元化」、更難以預測。但不論是那個代理人執行任務，依以色列素來「戰爭即和平」的政策主調看來，一旦伊朗決意採用軍事手段，且涉及人命損傷，中東亦會拖入永無寧日之境。

對於正尋求連任的特朗普來說，雖然暗殺是要回應「除夕使館行動」，但近兩周局勢急劇升溫，已遠超正常軌跡。由伊朗支持的什葉派民兵於上周以火箭炮攻擊美軍基地，並殺死一名合約顧員，再到美軍在12月29日在伊拉克發動空襲，炸毀「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）的據點並造成至少25人死亡，你來我往之際，美軍殺斃蘇雷曼尼，令人擔心局勢失控。從國際油價急升，哈梅內伊、真主黨及親伊朗民兵的表態甚至動員，以至中國政府同日亦迅速呼籲各方冷靜，可見國際社會深明當前局勢相當危險。無論特朗普背後的動機是否有意參照小布殊，以挑起戰爭來團結國民，鞏固其支持度，這個空襲決定只會是其政治生涯中的又一狂妄之作。