【伊朗指揮官被殺】美國駐伊拉克使館遇襲　中俄否決譴責聲明

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美國1月3日於伊拉克巴格達空襲伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），導致華府與德黑蘭之間的緊張關係陡然升級。美國駐伊拉克使館懷疑遭受親伊朗武裝分子的火箭彈襲擊，華府因此在6日在聯合國安理會提交譴責聲明，但遭到中俄聯手投反對票而未能通過。

蘇萊曼尼（中）被指是圍攻美國駐伊拉克使館的指揮官，國務卿蓬佩奧曾將蘇萊曼尼與極端組織ISIS已故頭目巴格達迪相提並論，形容他們都是「一樣危險的人」。（AP）

美國方面1月6日指責說，中國與俄羅斯阻止聯合國安理會在美國駐伊拉克使館所在地1月4日遭到火箭襲擊後就此事件發表聲明。該聲明「強調外交使領館神聖不可侵犯」。

這類聲明必須由安理會所有的15個成員國一致通過才能發表。

美國駐聯合國代表稱，有27個國家表態譴責對美國駐巴格達大使館發動的襲擊。與此形成鮮明對比的是，在中俄這兩個常任理事國抵制下，安理會卻沒有發表聲明。華盛頓表示，中俄的舉動「給聯合國安理會的信用帶來損害」。

中國常駐聯合國代表張軍表示，北京方面絕不接受有關指責他表示中國堅定支持根據國際法保護各國駐外機構的安全。美國的單邊軍事行動導致地區局勢發生急劇變化。安理會採取的行動應反映最新局勢發展，有利於防止緊張局勢升級。

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另外張軍亦稱，針對當前美國與伊朗矛盾激化、中東海灣地區局勢緊張升級，中方對此高度關注，當務之急是防止中東海灣局勢升級、失控。中方作為安理會常任理事國，正為此積極開展外交行動。

張軍提到伊朗常駐代表已致函安理會主席，要求安理會密切關注美國有關行動並負起責任。中國外長王毅已同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）和伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）等通電話，中方反對在國際關係中濫用武力，敦促美方不要濫用武力。同時，伊拉克的主權、獨立、統一和領土完整應得到尊重。

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