【伊朗指揮官被殺】美國駐伊拉克使館遇襲　中俄否決譴責聲明

美國1月3日於伊拉克巴格達空襲伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），導致華府與德黑蘭之間的緊張關係陡然升級。美國駐伊拉克使館懷疑遭受親伊朗武裝分子的火箭彈襲擊，華府因此在6日在聯合國安理會提交譴責聲明，但遭到中俄聯手投反對票而未能通過。

蘇萊曼尼（中）被指是圍攻美國駐伊拉克使館的指揮官，國務卿蓬佩奧曾將蘇萊曼尼與極端組織ISIS已故頭目巴格達迪相提並論，形容他們都是「一樣危險的人」。（AP）

美國方面1月6日指責說，中國與俄羅斯阻止聯合國安理會在美國駐伊拉克使館所在地1月4日遭到火箭襲擊後就此事件發表聲明。該聲明「強調外交使領館神聖不可侵犯」。

這類聲明必須由安理會所有的15個成員國一致通過才能發表。

美國駐聯合國代表稱，有27個國家表態譴責對美國駐巴格達大使館發動的襲擊。與此形成鮮明對比的是，在中俄這兩個常任理事國抵制下，安理會卻沒有發表聲明。華盛頓表示，中俄的舉動「給聯合國安理會的信用帶來損害」。

中國常駐聯合國代表張軍表示，北京方面絕不接受有關指責。他表示中國堅定支持根據國際法保護各國駐外機構的安全。美國的單邊軍事行動導致地區局勢發生急劇變化。安理會採取的行動應反映最新局勢發展，有利於防止緊張局勢升級。

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另外張軍亦稱，針對當前美國與伊朗矛盾激化、中東海灣地區局勢緊張升級，中方對此高度關注，當務之急是防止中東海灣局勢升級、失控。中方作為安理會常任理事國，正為此積極開展外交行動。

張軍提到伊朗常駐代表已致函安理會主席，要求安理會密切關注美國有關行動並負起責任。中國外長王毅已同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）和伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）等通電話，中方反對在國際關係中濫用武力，敦促美方不要濫用武力。同時，伊拉克的主權、獨立、統一和領土完整應得到尊重。