【中美貿易協議】《環球時報》：第一階段協議近期將簽署

中美未能像美方所說的那樣在2020年1月第一個星期簽署貿易協議，但是中國官媒透露，兩國近期或簽署協議。

《環球時報》英文版2020年1月7日Twitter上發文，多名消息人士1月7日對該報說，中美第一階段貿易協定處在正軌上，有望在不久的將來簽署。

華盛頓與北京2019年12月13日時候宣布達成第一階段協議。但是一直以來中國方面都沒有透露簽署協議的具體日期，美國方面則是多次提到簽署協議的日期和地點。

12月13日那天，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）說，協議將於2020年1月的第一周在美國簽署。不過事實證明，這項計劃落空了。

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12月31日，特朗普又突然在Twitter上發文說：「我會與中國在1月15日簽署我們非常巨大和完整的第一階段貿易協議。簽署儀式將在白宮舉行，來自中國的高級別代表將出席。我隨後也將前往北京，開啟第二階段（協議）談判！」

這是美國首次提到簽署協議的明確日期，中國方面對此十分意外。香港《南華早報》2020年1月5日報道稱，中國國務院副總理劉鶴領導的中國代表團原本計劃於本月早些時候出發前往美國，但是特朗普的這條令人意外的推文讓他改變行程，以適應特朗普。

報道稱，一位知情人士透露，中國貿易代表團暫定於1月13日赴華盛頓，簽署第一階段貿易協議。他們將於1月16日返回中國。

報道還強調，中方沒有料到美國領導人會單方面宣布簽署協議日期，也沒有料到他會願意在中國國家主席習近平不在場的情況下簽署協議。

鑑於中美談判的複雜性，以及談判過程多次出現反覆的情況，兩國1月15日能否最終簽署協議仍是個問號。