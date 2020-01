【中美貿易談判】《環球時報》海外版：不應急於簽署首階段協議

美國總統特朗普(Donald Trump)日前宣布,他將於1月15日在白宮同中國代表簽署第一階段協議。但中方目前仍保持沉默,也沒有確認赴美的具體日期。 周二(6日),《環球時報》海外版發表題為「China, US shouldn’t rush phase one deal」的英文評論文章,指中美不應該急於簽署第一階段協議,因為重點應是協議的實際內容及其實施。

官媒《環球時報》海外版評論稱,中美不應急於達成第一階段協議

《環球時報》的評論稱,貿易戰對全球經濟造成極大損害,外界紛紛期望中美盡快簽署首階段協議,就連中國國內的官員也認為協議的簽署宜早不宜遲。但如今協議文本細節已在作最後修訂,快速簽署並非至關重要,重點應是協議的實際內容及其實施。

評論強調,從中美雙方官方聲明中的差異來看,顯然還有一些最終細節需要解決。例如,美國官員單方面披露包括中國在美購買產品的數量以及簽字儀式的日期和地點等訊息,這些都尚未得到中國官員公開確認。

評論還稱,考慮到中美關係因一些政治風波而日趨緊張,在簽署首階段協議之前仍可能會出現差錯,「畢竟美國曾在之前在貿易談判中反悔。」但評論強調,這並不是說第一階段協議處於危險之中,只是由於其重要性,中美要一心一意地集中精力對協議進行最後修改,並確保協議簽署後可以順利執行。

美國總統特朗普日前宣布他將於1月15日中國代表簽署第一階段貿易協議。(AP)

而在另一篇題為「Uncertainty remains over date for signing phase one deal」的英文評論文章中,《環球時報》引述專家分析稱,在中美首階段協議確認簽署日期前,仍存在很多複雜因素,例如美伊衝突持續升級,有可能令協議的簽署時間被重新安排。此外,在達成首階段協議後,美國政府仍加強對敏感技術出口到中國的監管。

傳媒5日曾報道,中國代表團將由國務院副總理劉鶴牽頭,計劃於1月13日前往華盛頓,1月16日回國。報道稱,中方代表團原本計劃1月初出發,但特朗普單方面宣布中美於1月15日在白宮簽署第一階段協議後,中國代表團改變計劃。

(Global Times)