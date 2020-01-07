韓媒：美擊殺伊朗指揮官無人機同類型號　或已部署朝鮮半島

韓國《朝鮮日報》1月7日報道，美軍3日在剷除伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）時使用的無人機「MQ-9死神（Reaper）」已於2019年年底在朝鮮半島部署。

伊朗抗議者舉着蘇萊曼尼的海報，悼念在伊拉克空襲中喪生的蘇萊曼尼。（AP）

據悉，美空軍共擁有195架（以2016年為準）MQ-9無人機，有「空中暗殺者」之稱的MQ-9可以在美國本土通過遠程操縱的方式像鑷子一樣剷除敵國的核心人士。

報道稱，目前，駐韓美軍已擁有無人攻擊機「灰鷹」。如果再加上MQ-9，這將成為對朝鮮金正恩政權領導層的強烈警告。

對於MQ-9是否已經在朝鮮半島完成部署，韓國軍方表明立場：「目前MQ-9在韓部署的可能性不大。」

關於MQ-9在韓部署的說法，美軍回應稱：「無法確認。」一位美軍有關人士表示：「MQ-9等無人攻擊機主要用於中東地區的實戰，目前還沒有理由在韓部署。」美軍已於2018年舉行了由12架無人戰鬥機組成的灰鷹中隊的成立儀式。駐韓美軍主要將灰鷹作為阿帕奇直升機的偵察設備使用，因此沒有理由引進武裝比灰鷹更勝一籌的MQ-9。

韓國軍方和情報當局對駐韓美軍引進MQ-9持懷疑立場。據一位當局者稱，「美國的戰略運輸機的確隨時出入群山、烏山等地，但並沒有證據證明引進了無人攻擊機」，「即使有（MQ-9無人攻擊機）進來，很大可能性是作為中轉地短暫停留」。

韓國軍方有言論認為，僅對外公開美軍戰略運輸機的頻繁動向就可以對朝鮮起到威脅作用，即使不知道裏面裝了些什麼。軍方有部分人就最近美軍曝光偵察機、運輸機、戰略轟炸機等的動向分析稱：「美方是故意為之，以此向朝鮮發出警告。」

美軍一直使用MQ-9和上一代機型MQ-1捕食者對伊斯蘭武裝勢力領導層進行攻擊。美國利用MQ-9實時追蹤蘇萊曼尼並進行「刺殺」，這讓美伊緊張關係升級。