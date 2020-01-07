【伊朗指揮官被殺】行動細節曝光　36小時前早被盯上

美軍無人機空襲伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），當時的行動細節逐漸曝光，包括最關鍵的如何掌握蘇萊曼尼的行蹤，又如何準確地識別登上汽車的人就是他本人等。

實施擊殺蘇萊曼尼的美軍MQ-9無人機僅由美國空軍人員操作，據了解在任務中所使用的導彈重52公斤。（California Naitonal Guard圖片）

低調出行

「中東之眼」網站在題為「跟蹤、瞄準、擊殺：蘇萊曼尼的最後時光」的文章詳細披露了這次擊殺行動的部分細節。

一些分析人士將MQ-9無人機使用的導彈確定為AGM-114「地獄火」，這是一種致命的超音速反坦克武器，目前已被美軍廣泛用於攻擊不同目標。（California Naitonal Guard圖片）

當地時間周三（1月1日）凌晨，蘇萊曼尼從韃靼之翼航空公司（Cham Wings）的航班走下來，踏上巴格達機場的停機坪，遇見一張熟悉的面孔——伊拉克什葉派民兵武裝「人民動員組織」副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis），他是這位伊朗第二把交椅的長期盟友和密友。兩輛車準備把他們送到穆罕迪斯在綠區的住宅，這是穆罕迪斯在伊拉克首都的常住地址。

不過這程車沒有把他們送到目的地，而是成為美軍無人機的獵物。根據韃靼之翼的公開數據，蘇萊曼尼乘坐的航班原本在晚上8時20分從大馬士革起飛，但受到不明原因影響延至10時28分出發，航機於當地時間凌晨12時32分降落巴格達機場。

蘇萊曼尼和他的兩個同伴很快就被穆罕迪斯及其隨行人員接走。1時45分，他們乘坐的現代Starks和豐田Avalon沒開出多久就在巴格達西郊發生爆炸。初步調查認為，兩輛車遭到3枚導彈襲擊。前面的現代汽車先被命中，後面與它相距100米-120米的豐田車加速躲過了第二枚導彈，但避不過第三枚導彈的攻擊。

2020年1月3日，這張由伊拉克總理新聞辦公室發佈的照片顯示，在巴格達國際機場一輛燃燒的汽車面目全非。（AP）

文章稱，這是他們「理想的安全措施」。他們的行程非常低調，不會事先公開目的地，而且他們乘坐普通航空公司的航班。這次事件中，他們沒有通過正規的渠道在機場檢查護照，也沒有使用智能手機，而且他們乘坐很普通的汽車，乘車人數儘可能少。總體來說，很難追蹤他們。但大馬士革和巴格達的機場到處都有親美情報機構的線人，因此他們被盯上了。

36小時之前即被盯上？

「中東之眼」網站稱，蘇萊曼尼被他「過去36個小時的行程」出賣了。

從德黑蘭到達大馬士革的那一刻起，直到他在巴格達遭襲身亡，很可能受到嚴密監視。蘇萊曼尼抵達大馬士革機場後，沒有在敘利亞首都會見任何人，而是一下飛機就直接上了一輛載他到黎巴嫩首都貝魯特的汽車。蘇萊曼尼在貝魯特待了幾小時，並於當天晚上按照相同方式返回大馬士革。蘇萊曼尼之後和其他乘客一起登上飛往巴格達的韃靼之翼航班。

大約在同一時間，穆罕迪斯收到消息，暗示他的朋友不久將在伊拉克降落。他收到的消息很短，只包括航空公司和到達時間。穆罕迪斯安排一位密友開車前往機場，為迎接特別客人做準備。

蘇萊曼尼（中）被指是圍攻美國駐伊拉克使館的指揮官，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾將蘇萊曼尼描述為和極端組織ISIS死去的頭目巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）「一樣危險的人」。（AP）

據稱，穆罕迪斯多年來一直受到美國監視，而他的那位密友只接送穆罕迪斯也已不是秘密。當時，美國人收到情報說蘇萊曼尼正前往巴格達，而穆罕迪斯會在機場接他。美國人招募了一些接近這兩人的人來追蹤他們的行動，然後確定暗殺地點和時間。

美國在中東的強大情報網

有分析認為，截至目前本次暗殺行動的許多細節還沒有公布，但美國中央司令部情報局以及在中東地區的美國軍種情報組織和非軍方情報支援力量在這次襲擊行動中發揮了至關重要的作用。

在情報局中，聯合情報中心無疑居於核心地位，該中心由一名上校軍官領導。根據美軍公開文件顯示，中心在2014年5月的授權編制數為888人。

+ 4 + 3 + 2

在美國的情報界中，大多數情報機構的「行動分部」，即主要負責情報蒐集的執行機構中，都會針對特定的地理區域編設專門分支機構。這些地區性情報分支機構大多已維持了長達數十年的運行，並針對該區域積累起了豐富的情報資源。

另據美國TheDrive網站稱，由聯合特種作戰司令部控制的一架無人機（據報道是MQ-9「死神」）執行了此次任務。而此次打擊從現場片段和照片來看，很可能使用了AGM-114「地獄火」（Hellfire）反坦克導彈攻擊，以確保完全摧毀目標。