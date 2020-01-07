美媒引述專家評美伊局勢：中國不會加入伊俄聯盟對抗特朗普

美媒1月7日以《為何中國不會加入伊俄聯盟對抗特朗普》為題引述專家分析，指出中國對美軍1月3日出動無人機炸死伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）一事低調回應，暗示中國未準備加入俄羅斯的行列，在中東根深柢固的衝突中扮演更直接的角色。

王毅用語措辭謹慎

美國彭博社2020年1月6日的報道指出，北京對美國發動空襲擊斃蘇萊曼尼低調回應，這是暗示中國仍不準備加入俄羅斯的行列，在中東一場根深蒂固的衝突中扮演更直接的角色。

據中國外交部網站消息，中國國務委員兼外交部長王毅1月4日分別同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）、伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）通電話時表示，中國「高度關注」美伊矛盾的激化，反對在國際關係中濫用武力，軍事冒險行為「不可接受」。

彭博社的報道指出王毅並未如扎里夫與拉夫羅夫一樣，使用「譴責」或「強烈譴責」等字眼。

王毅對扎里夫表示，「中方將繼續秉持客觀公正立場，為維護中東海灣地區和平與安全發揮建設性作用。」

王毅在與拉夫羅夫通話時表示，中方主張「各方」應切實遵守聯合國憲章宗旨以及國際關係基本準則。

彭博社的報道指出，中國以往都避免於一個可能與美國及其盟友發生衝突的地方做出承諾，而王毅的評論與中國這方面的努力是一致的。

中國除了捍衛伊朗核協議以及批評美國單方面的裁制外，在美國加大對德黑蘭施壓方面沒做過什麼。

北京陷入矛盾

彭博社報道稱，沒甚跡象顯示蘇萊曼尼之死將促使中國偏離過去的平衡政策，尤其是中國國家主席習近平尋求在本月與特朗普達成初步貿易協議之際。

雖然中國已增加與俄羅斯的軍事合作，並擴展與德黑蘭的關係，但中國也需要伊朗的對手沙特阿拉伯，後者是中國最大的石油供應國。

中國政府顧問、中國人民大學教授時殷弘表示，中國正陷入矛盾，它在加深與俄羅斯的戰略夥伴關係，以及其在伊朗有自己的利益同時，不想激怒特朗普政府。

時殷弘認為，預計中國政府將堅持温和的立場，呼籲所有各方保持克制，避免緊張形勢進一步升級。

此外，中國與俄羅斯不太可能在中東衝突中站在同一戰壕。歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）1月6日接受彭博電視訪問時表示，中國與俄羅斯在中東的目標是不一致的，俄羅斯人希望中東局勢混亂，中國人則希望穩定。