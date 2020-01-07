美媒：哈梅內伊指示軍方公開報復美國　或摒棄「代理人」慣例

美國空襲殺死伊朗指揮官蘇萊曼尼（Qassim Suleimani）。美國《紐約時報》1月6日引述三名伊朗知情人士報道，最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）罕有現身國家安全委員會會議，並直接指示報復範圍，指必須是一場對美國利益「直接且成比例的攻擊」，並且必須由伊朗軍隊公開進行。

報道指，從伊朗領導層角度而言，哈梅內伊的表態是令人吃驚的轉變，因為與伊朗慣常使用的「代理人」戰術背道而馳。1979年建立伊斯蘭共和國以來，德黑蘭幾乎一直在中東地區培養代理人，以代理人的行動來掩蓋自己的攻擊。但蘇萊曼尼遇害促使哈梅內伊願意破例拋棄傳統。

伊朗1月6日在德黑蘭為蘇萊曼尼舉行追悼儀式，最高領袖哈梅內伊（中）在靈柩旁為其禱告。（路透社）

伊朗革命衛隊將軍薩爾黑利（Hamid Sarkheili）公開表示：「我們準備對美國展開激烈的報復，美國在波斯灣、伊拉克和敘利亞的軍隊都在我們的攻擊範圍之內。」

伊朗國家最高安全委員會會後發表聲明，表示對蘇萊曼尼的哀悼。聲明中表示：「在今天的特別會議上，伊朗國家最高安全委員會考慮事件的不同方面，並作出必要的決定。」聲明還說：「美國將對這種冒險主義行為帶來的一切後果負責。」

美國總統特朗普（Donald Trump）多次威脅稱，如果遭到報復，美軍將打擊52處伊朗非常重要的目標，其中包括文化目標。「52」代表當年德黑蘭人質危機中被伊朗方面扣押的52名美駐伊使館人員。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）回應表示，「那些提到52這個數字的人也應該記得290這個數字」，並指「永遠不要威脅伊朗」。魯哈尼指的是1988年美國軍艦擊落一架伊朗客機，導致290人喪生。