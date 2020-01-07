在盟友領土炸敵國司令　伊拉克夾在美國與伊朗之間

伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）被殺，令中東局勢急劇升溫。美伊關係劍拔弩張，而被捲入風暴中心的，是伊朗的鄰國伊拉克。伊拉克成為了美伊這次衝突中的夾心。

伊拉克總理邁赫迪（Adil Abdul Mahdi），是什葉派的伊斯蘭教徒。（Reuters）

美軍在1月3日向伊拉克的一個機場發動空襲，炸死了伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼。這原本是一件美國和伊朗之間發生的衝突，但踏在了伊拉克的領土上。

在別人的領土上———即使那人是盟友，炸掉敵人是一個高風險的舉動。伊拉克國會通過決議，要求美軍從伊拉克撤軍的動議，正是侵犯對方主權的後果。

受局勢影響美國瞬速派兵，照片是正在登機前往增援的美軍士兵。（Reuters）

伊拉克不會希望完全排除美國

不過伊拉克並不會「完全希望」美軍不再插手介入伊拉克事務。在伊拉克的國會中，雖然什葉派佔了多數，但還有相當一部分的遜尼派和庫爾德人。他們反對議案，並希望美軍能留在伊拉克。

伊拉克的處景非常尷尬。今天伊拉克的什葉派民兵，是藉着對抗極端伊斯蘭組織ISIS得以壯大，令什葉派在伊拉克的政治影響力愈來愈大。而重要的是，不論什葉派還是遜尼派，都需要美國的存在對付共同的敵人ISIS。伊拉克的部隊在美國的協助下，成功陸續收服失地。

美國目前有約5000名士民駐守伊拉克，是2014年為打擊ISIS派駐的部隊。美軍的作用之一，是協助訓練和武裝伊拉克士兵。

大多數的伊拉克人都知道，美國在擊敗ISIS上起到關鍵的作用，且不希望讓伊拉克成為德黑蘭的殖民地。在2019年秋季爆發的伊拉克示威中，有一部分是抗議伊朗過大的影響，就是最好的寫照。