伊朗考慮13種行動報復美國　最弱版也可成華盛頓噩夢

伊朗半官方的法爾斯通訊社（Fars）1月7日報道，伊朗國家最高安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）表示，美國擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）後，伊朗正在考慮13種報復美國的方案。

2020年1月3日，伊拉克總理新聞辦公室發布的照片顯示，在巴格達國際機場一輛燃燒的汽車面目全非。（AP）

沙姆哈尼指出，「美國人應該要知道，目前為止委員會已經討論13種報復情境，哪怕只是就其中最輕微的方式達成共識，都會是美國人歷史性的噩夢」。

外界也紛紛猜測伊朗將採取何種報復措施，中東局勢是否因此產生顛覆性變化。

《新西蘭先驅報》中文網1月7日報道指出，中國國際問題研究院研究員董漫遠認為，伊朗口中的「報復」行為將「有序」進行。他指出，接下來，美國在該地區的機構或經常遭遇「不明勢力」的襲擊，但若美國憑主觀臆斷，在沒有證據的情況下實施回應措施，將在該地區失去道義基礎，從而刺激地區反美情緒的高漲。這樣，伊朗就能達到對美國「長久消耗」的目的。

董漫遠也指出，美方實際上也懼怕伊朗的報復。原本在擊殺蘇萊曼尼後美軍本想「見好就收」，但面對伊朗的「復仇」威脅華盛頓只能以更強硬的態度進行回應。美國稱其首輪打擊將摧毀伊朗52個目標，其實反映了美國一種緊張的心態。

美國有線新聞網絡（CNN）1月5日報道指，在伊朗擁有的所有報復工具中，包括在中東地區的龐大軍隊、伊朗支持的代理人，以及強大的虛假信息行動。專家相信，伊朗可能會通過網絡攻擊打擊美國。