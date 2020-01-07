伊朗將如何精準報復美國　網絡攻擊勢成殺手鐧

美國總統特朗普（Donald Trump）下令發動空襲、殺死伊朗高級將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），伊朗隨即發誓要報復美國。專家分析稱，伊朗報復美國一個可能的方式是發動網絡攻擊，而伊朗強大的網絡戰能力已經得到歷史的證明。

美國有線新聞網絡（CNN）1月5日報道，埃弗科集團（Evercore）分析師塔拉尼安（Ken Talanian）和馬特內（Kirk Materne）在一份報告中稱，「伊朗有着很長一段出於政治動機而在世界各地發動網絡攻擊的歷史」，「這些攻擊往往緊隨（美國）制裁措施的變化。」

專家認為，在伊朗擁有的所有報復工具中，包括在中東地區的龐大軍隊、伊朗支持的代理人，以及強大的虛假信息行動，伊朗可能會通過網絡攻擊打擊美國。

美國網絡就緒研究所（Cyber Readiness Institute）的托特（Kiersten Todt）說：「殺死蘇萊曼尼跨過美伊衝突的一個重要門檻」，「伊朗人肯定會試圖報復——中東地區是首當其衝，他們也會考慮在美國本土發起報復行動。在他們所擁有的選項當中，網絡攻擊的可能性最大。」

美國哥倫比亞大學（Columbia University）電腦科學教授貝洛文（Steven Bellovin）指出，網絡攻擊擁有幾個優勢。他說：「首先，網絡攻擊更容易否認。如果美國基地遭到導彈襲擊或者某個外交官遭到綁架，找到線索會容易得多。其次，（網絡攻擊）不會危及你自己的人員。」

報道稱，歷史證明，伊朗擁有強大的網絡戰能力。2013年，伊朗黑客侵入紐約一座大壩的控制系統，讓人擔憂美國基礎設施可能被悄悄盯上。2018年，9名伊朗人被控侵入美國數百所大學和公司，竊取數據和知識產權。

美國「鐮刀」（Scythe）網絡安全公司行政總裁兼創辦人博爾特（Bryson Bort）表示，雖然就網絡戰能力而言，伊朗的排名低於俄羅斯和中國，但伊朗擁有能夠完成偵察和目標分析的團隊。除了「阻斷服務」攻擊，伊朗還可以發起網絡間諜、勒索軟件和破壞性攻擊。

如果黑客把矛頭對準全球供應鏈和美國的基礎設施，例如電力設施、電網、工廠、橋樑和水壩等，那麼美國企業很可能受到衝擊。