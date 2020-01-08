【美伊局勢】52架F-35隱形戰機「象步」滑行場面壯觀　震懾伊朗？

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正當美國及伊朗劍拔弩張之際，美國空軍52架F-35隱形戰機，周一（6日）在猶他州（Utah）同步進行起飛前滑行「象步」（elephant walk），場面壯觀，不禁惹起外界揣測是否用以震懾伊朗，惟美國軍方強調，是次軍演數月前已安排好。

據美國國會山莊聲明指出，美國空軍第388戰機聯隊和第419戰機聯隊，周一上午在猶他州的希爾空軍基地（Hill Air Force Base）進行「作戰力量演練」（Combat Power Exercise），展示「使用大批F-35A的能力」以及測試聯隊對地面作戰、飛行作戰和戰鬥能力的反應。這場演練長約10分鐘，共出動了52架「F-35A閃電II」（F-35A Lightning II）戰機。

兩支聯隊其後各自在官方Twitter推帖，除了上載F-35A同步進行「象步」的相片，還強調戰機現已具備全面作戰能力，而是次演習已安排了數月。美國4年前在希爾空軍基地接收首批F-35A，每架戰機約值8,920萬美元。

第388聯隊副指揮官埃布納（Michael Ebner）上校接受訪問時表示，今次演習標誌著經過4年的努力，聯隊已達到具備全面作戰能力的目標，這不但對潛在對手發出訊息，同時向當局展示可以依靠第388聯隊的戰鬥力量。對於外界揣測演習與美伊局勢有關，埃布納重申「純粹巧合」。

「象步」是美國空軍的術語，泛指軍機起飛前在滑行道集結，形成互相靠近的隊形。

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