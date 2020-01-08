伊朗「轉軚」稱願遵守核協議前1天　中國呼籲各方予以維護

伊朗政府1月5日聲明當局完成第五步縮減對核子協議的承諾。不過，伊朗1月7日又表示，此舉不代表退出核協議。伊朗副外長阿拉格希（Abbas Araqchi）7日表示，伊朗準備重返「全面遵守」核協議。伊朗態度在數日之間變化，未知是否

美軍無人機1月3日在伊拉克巴格達機場定點獵殺蘇萊曼尼。這張由伊拉克總理新聞辦公室發佈的照片顯示，一輛燃燒的汽車在巴格達國際機場遭遇空襲，五角大樓表示，美軍在特朗普的指揮下殺死了伊朗聖城軍指揮官蘇萊曼尼。

伊朗外交部當地時間1月7日在Twitter上發佈消息：「阿拉格齊（Abdul Mahdi，伊朗副外長）：伊朗準備回到全面遵守伊核協議（JCPOA）的狀態。」

伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）消息稱，阿拉格齊當天在德黑蘭一場對話論壇上對這句話補充說，伊朗1月5日宣布放棄履行伊核協議對濃縮鈾限制的義務，但「這並不意味着協議中止，或者說伊朗想要撤出。」

「這一步僅僅意味着我們在履行JCPOA的範圍內，達到了一個合理的平衡。」阿拉格齊提到，伊朗願意留在協議裏，「只要其他各方繼續遵守協議的條款。」

此前一天1月6日的北京記者會上，外交部新聞發言人耿爽的回答為伊朗「中止履行核協議」的決定挽回局面。耿爽說：「伊方雖然由於外部因素被迫減少履約，但同時也展示了克制態度，明確表達完整、有效執行全面協議的政治意願，沒有違反《不擴散核武器條約》規定的義務。」是「美國單方面退出全面協議，無視國際法和國際義務，對伊朗進行極限施壓，並阻撓其他方面履約，這是伊核緊張局勢的根源所在，也應該是各方客觀公正處理伊核問題的基本出發點。」

耿爽提醒稱：「我想強調，全面協議來之不易。所有全面協議參與方均應保持冷靜、理性，堅持政治外交解決的正確方向，堅持在全面協議聯委會框架內協商解決履約分歧，排除干擾，避免採取任何可能導致局勢進一步複雜化的舉措，全力維護好全面協議。」

耿爽表態說：「中方將繼續就此同有關各方保持密切的溝通協調，為此作出不懈努力。」