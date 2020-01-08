伊朗有737客機墜毀　烏克蘭國際航空176人罹難　伊朗否認導彈擊落

伊朗半官方媒體法爾斯通訊社（Fars）1月8日報道，烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）一部可載180人的737客機在伊瑪目霍梅尼國際機場（Tehran Imam Khomeini International Airport ）起飛後墜毀。據報它因技術問題墜機。伊朗國營電視台報道全機176人罹難，當中包括。 此前有報道稱，客機是被導彈擊中。伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，伊朗道路與城市建設部通訊與訊息中心負責人表示，它起飛不久後墜落的原因為引擎故障導致的機身起火，如它是因為被導彈擊中，機身肯定會在空中爆炸了。

涉事飛機為烏克蘭國際航空公司PS752的班機，在當地時間8日早上6時12分由德黑蘭以南的伊瑪目霍梅尼國際機場前往烏克蘭首都基輔，但在起飛後不久發生意外。



出事班機由波音737-800型執飛。連同機組人員在內，客機合計載有180人。

根據飛機資料網Planespotters.net資料顯示，涉事飛機編號為UR-PSR，機齡為3.6年。

Twitter上流傳一條被指是墜機過程的影片，顯示飛機一撞上地面就發生大爆炸。伊朗紅新月會負責人稱現場找不到倖存者。

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▼有網民指出，從航班追蹤網站的數據看來，是次空難應該與同日美軍兩個基地受襲的事件無關。

Looks like a Ukraine Airlines B737 went down near Tehran after a mechanical issue. Doesn’t seem to be related to what’s currently going on in Iran. #PS752 pic.twitter.com/7ax6Be49hm — Shaq (@squawk1030) January 8, 2020