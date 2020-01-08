伊朗737客機空難無一生還　起飛5分鐘墜落　火勢過大欲救無從

烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）PS-752班機1月8日從伊朗德黑蘭起飛後5分鐘墜機，機上167人全數罹難。

烏克蘭空難：圖為位處伊朗德黑蘭市郊的墜機現場，有飛機殘骸落在地上。從圖中看來是金屬部件的物品損情況可想像，飛機墮地後大火應是相當猛烈。一部烏克蘭國際航空公司客機1月8日早上在伊朗德黑蘭起飛後不久墜機，機上至少170人全部罹難。（AP）

半官方媒體伊朗學生通訊社（ISNA）引述伊朗紅新月會的話說，PS-752班機上「顯然沒有人員生還」，但他們把機上人數列為170人。

伊朗緊急服務處負責人庫利萬德（Pirhossein Koulivand）表示，失事現場有22輛救護車、4輛巴士型救護車和一架直升機待命，但火勢太大，無法救援。

半島電視台引述伊朗電視台報道，出事的是烏克蘭國際航空波音737-800客機；根據飛機追蹤網站Flightradar24，它原定上午5時15分從德黑蘭起飛前往烏克蘭首都基輔的鮑里斯波爾國際機場（Boryspil International Airport），但實際上遲了近一個小時才於上午6時12分起飛。它本應在基輔時間早上8時降落。

客機起飛後不足4分鐘就在德黑蘭西南方名叫帕蘭德（Parand）的郊區墜毀。

烏克蘭空難：位處伊朗德黑蘭市郊的墜機現場，有飛機殘骸落在地上。圖為身穿制服者1月8日身在墜機現場。一部烏克蘭國際航空公司客機1月8日早上在伊朗德黑蘭起飛後不久墜機，機上至少170人全部罹難。（AP）

伊朗民航部門發言人賈法爾扎德（Reza Jafarzadeh）指出，飛機是在起飛後5分鐘墜機的：「機師未曾與控制塔聯絡，以及在墜機前控制塔沒宣布有緊急狀況。」

伊朗學生通訊社上載的影片顯示，現場漆黑一片，鏡頭先拍到閃爍亮光，接着出現巨大火球。此外該通訊社上傳的照片則看到地面上殘骸遍布，緊急救難人員忙着搜索現場。

▼伊朗半官方學生通訊社（ISNA）1月8日上載有人在空難現場拍得的影片。

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

客機出事前伊朗襲兩美軍基地 引發輿論揣測

烏克蘭國際航空尚未正式發表回應。該公司編號為PS-752班機失事前數小時，伊朗對駐有美軍2個位於伊拉的克基地發動報復式攻擊，輿論一度憂慮襲擊與空難是否有關。

此前有報道稱客機是被導彈擊中。伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，伊朗道路與城市建設部通訊與訊息中心負責人表示，它起飛不久後墜落的原因是引擎故障導致的機身起火；如它是因為被導彈擊中，機身肯定會在空中爆炸了。