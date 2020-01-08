737客機伊朗墜毀　乘客來自不同國家最多伊朗人　機場：引擎起火

烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）一架波音737客機在伊朗發生墜毀事件後，救援人員已經尋回客機黑盒，機場發言人稱，當時航機引擎出現問題及起火。 機上全數超過170人不幸喪生，烏克蘭外交部公布機上人員名單，包括82名伊朗人、63名加拿大人、11名烏克蘭人、10名瑞典人、4名阿富汗人、3名德國人及3名英國人。 伊朗國家通訊社（IRNA）報道的版本則有所不同，報道稱，遇難者包括147名伊朗人及32名非伊朗籍的外國人。

有客機乘客的家屬仍在機場等候消息（路透社）

🔻空難現場照片🔻

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涉事飛機為烏克蘭國際航空公司PS752班機，機上共有167名乘客及9名機組人員，該飛機1月8日早上從德黑蘭以南的伊瑪目霍梅尼國際機場啟程前往烏克蘭首都基輔，但在起飛後不久墜毀。烏克蘭外交部公布機上人員名單，其中最多為伊朗人及加拿大人，伊朗國家通訊社則引述伊朗緊急部門主管庫利萬德（Pir Hossein Koulivand）表示，機上有147名伊朗人及32名外國人。

已尋回飛機黑盒

伊朗方面派出40個拯救隊前往現場，目前已經尋回飛機黑盒，將進一步調查。伊朗機場發言人表示，當時引擎出現問題及起火，結果墜毀。

烏克蘭駐德黑蘭使館發表聲明稱，根據初步資訊，飛機是由於技術問題導致引擎故障，目前會排除恐怖襲擊或火箭炮襲擊的可能。

涉事客機型號為波音737-800，註冊編號為UR-PSR（路透社）

烏克蘭國際航空停飛德黑蘭航班

烏克蘭國際航空公司表示，緊急停飛所有往返伊朗德黑蘭的航班，並稱會徹查今次事件，盡一切能力找出起因，航空公司提到，該客機上一次檢查是在1月6日。該航空又表示，正在聯絡遇難者家屬，向他們提供一切所需支援。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）對客機遇難者的親友表示慰問，並緊急中止他前往中東阿曼之行，返回基輔。