【戈恩潛逃】律師團隊批評日產調查歪曲真相

日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）棄保潛逃黎巴嫩。戈恩1月8日將於黎巴嫩舉行記者會。戈恩的律師團隊率先發表聲明，指控日產利用「錯漏而且偏頗」的內部調查，密謀策劃拘捕戈恩，阻止進一步合併日產和法國雷諾（Renault SA）。

戈恩即將召開記者會，傳媒於戈恩位於黎巴嫩貝魯特的住所外守候。（美聯社）

聲明指出，日產從未試圖訊問戈恩，也未有向戈恩展示指證他的有關證據。律師團師也指，日產聲稱「進行徹底的內部調查」，其實是嚴重歪曲真相，反而有特定目的，阻止戈恩進一步合併日產和雷諾。

戈恩的律師團師也指，日產容許高層納達（Hari Nada）調查戈恩，但納達自己的行為卻是調查的對象。聲明同時指控協助日產調查的瑞生律師事務所（Latham & Watkins）並非獨立，因為事務所一直是公司的顧問。日產的調查也未有披露證據，指出時任行政總裁西川廣人也受惠於不當領取薪金。

東京地方檢察廳特搜部1月7日指控戈恩妻子卡蘿爾（Carole Ghosn）涉嫌作虛假證供，向卡蘿爾發布逮捕令。共同社指出，相信卡羅爾與戈恩一樣正身處黎巴嫩。卡蘿爾向《巴黎人報》（Le Parisien）表示，日本檢察官希望於戈恩召開記者會前向他施壓。