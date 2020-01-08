與中國糾紛升級後　印尼總統巡視納土納群島海域

因中國船隻駛入印尼的「專屬經濟海域」，兩國糾紛不斷升級。印尼空軍宣布在廖內省納土納群島海域部署四架戰鬥機後，總統佐科維多多（Joko Widodo）1月8日到該片海域巡視。

2020年1月8日，印尼總統佐科維多多（左）抵達納土納空軍基地。（Reuters）

沒有談判的餘地

因納土納問題再次與中國發生爭執後，佐科維多多1月8日在印尼能源與礦物資源部長阿里芬、總統府參謀長穆爾多科、國防軍司令哈迪、以及土地改革和空間規劃副部長蘇利亞的陪同下，從雅加達哈利姆空軍基地乘坐專機飛往納土納。

印尼一名負責海洋事務的官員在雅加達向記者們指出印尼北部納吐納群島的位置。當地媒體報道稱，一些印尼漁民發現近日有一艘中國漁政船多次保護捕魚船隻進入印尼「專屬經濟海域」。（Reuters）

佐科維多多抵達納土納空軍基地後，直接前往當地綜合海洋和漁業中心，視察當地船線並會見數百名漁民。探訪納土納縣長辦公室，將土地證移交給人民，之後返回雅加達。

《聯合早報》稱，佐科維多多到該片海域巡視，似乎旨在表明該國捍衛領海的決心。

在這之前，佐科維多多1月6日罕見地在聲明中措辭強烈的說：「我國將不懼怕維護其領土主權，對納土納領土權與中國沒有討價還價餘地。」「外國在沒有我國政府的同意下，不能踏上我國領土，一分一毫都不行。」

兩國互不相讓

數日前，一艘中國海警船進入印尼北納土納的印尼專屬經濟區（EEZ）。印尼海事安全局記錄，2019年12月19日至24日，至少有63艘中國漁船非法進入納土納群島（Natuna Islands）海域非法捕魚，有數十艘中國海警船保護。這讓印尼與中國原本良好的關係急轉直下。

2019年12月27日，一些印尼穆斯林民眾在中國大使館外舉行抗議集會，要求北京釋放關押的新疆穆斯林人員。（AP）

2019年12月30日，印尼外交部緊急召見中國駐印尼大使肖千，表達強烈抗議，並提出正式抗議照會。印尼外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）強調，印尼永遠不會承認中國劃定的九段線，因為中國的九段線主張違反了《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）。

隨後，印尼政府1月6日開始動員協助軍方艦艇，在南海抵禦中國船隻。印尼海軍表示，現在該海域已經有6艘印尼船艦，另外還有4艘正在路上。印尼空軍1月7日則向南海派遣四架F-16戰機，在納土納群島巡航。

2020年1月7日，印尼空軍發言人法賈爾（Fajar Adriyanto）宣布派遣戰機前往納土納海域巡航。同時也淡化可能與北京發生衝突的危險，「我們沒有與中國開戰的命令。」（Reuters）

與此同時，中國也派出多艘海警艦和海監船，防止印尼軍艦和公務船扣留中國漁船。中國海軍航空兵新近裝備的轟-6J轟炸機1月7日也出現在南海海域，被指威懾意味明顯。

中國外交部發言人耿爽2019年12月31日回應稱，中國對南沙群島擁有主權，對南沙群島有關海域擁有主權權利和管轄權。中國駐印尼大使已向印尼方面重申了中方上述一貫立場。

+ 10 + 9 + 8

而在1月7日最新回應中，耿爽提到中國和印尼一直在通過外交渠道進行溝通。強調中國和印尼作為全面戰略夥伴，友好合作是大局、是主流，分歧是局部、是支流。中方始終從戰略高度、以長遠眼光看待中國和印尼的關係，相信印尼方也能以雙邊關係和地區穩定大局為重，同中方妥處分歧。為兩國慶祝建交70周年創造適宜的氛圍。