【戈恩潛逃】開記招否認控罪　斥日本違反人權「一日盤問八小時」

日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）1月8日於黎巴嫩召開記者會，談論有關指控和潛逃原因。戈恩在私人保鑣的護送下抵達現場。他強調所有針對自己的指控不實，由始至終也不應被捕，並批評在日本的拘留狀況違反人權。

戈恩於黎巴嫩記者協會舉行記者會，場外有警察持槍戒備。（美聯社）

戈恩：無理囚禁如人質

戈恩於記者會上表示，對於自己是黎巴嫩人感到自豪，因為黎巴嫩在艱難時刻站在自己的身邊。他形容今日是對自己重要的日子，已經期待了超過400天。

戈恩指，過往只能透過律師隔着玻璃展示家人的信件，也曾經在無律師在場的情況下一日被盤問八個小時，檢察官甚至指，如果不認罪，情況只會更差。他形容，無助的感覺非常強烈，並提到首次獲准保釋後卻又被無理囚禁，感覺如像人質。

批評檢察官向傳媒放假消息

談到潛逃至黎巴嫩，戈恩形容是生命中最艱難的決定，並指為了保護自己和家人而別無選擇。他表示，自己被假定有罪，而在日本，定罪率達99%，外國人的定罪率甚或更高。他也批評檢察官向傳媒外洩虛假消息。

戈恩指出，有關的指控毫無根據。他質疑日本延長調查時間表，又再次拘捕他，也有意阻止他談論並陳述他的事實，甚至用14個月的時間試圖使他垂頭喪氣，不准與他的妻子接觸。

戈恩：被捕是有人精心策劃

戈恩認為，自己被捕是有人精心策劃。由於日產財務狀況不景，戈恩主張與雷諾合併，不過雙方沒有信任，部份日本的朋友認為要擺脫雷諾的影響是要擺脫他。他點名指出日產前副社長川口均、日產副社長今津英敏和豐田是背後的主謀。不過他表示，為了保護黎巴嫩政府，不會點名指出牽涉在內的日本官員，但相信日本政府高官未有參與事件。

戈恩：不會透露潛逃方法

外界對戈恩如何從日本潛逃到黎巴嫩感到好奇。不過他表明，不會透露潛逃方法，因為要保護協助他潛逃的多名人士。

戈恩指，據了解，法國政府嘗試改善與日本政府的關係，所以未有採取行動。他也指，將會於未來數周提出如何證明自己的清白，公開證據。他表示，準備好留在黎巴嫩一段長時間，同時願意在任何認為能夠得到公平審訊的國家受審。