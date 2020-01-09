【戈恩潛逃】戈恩指日產前社長西川廣人設局陷害　有如偷襲珍珠港

日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）1月8日於黎巴嫩召開記者會，反駁所有針對自己的指控不實。他亦點名指控日產前社長西川廣人策劃他被捕的事件，並稱日產方面與日本檢察官勾結誣陷，日方反駁指控。

戈恩在黎巴嫩首都貝魯特會見傳媒，強調自己清白，並批評日本當局指控他涉嫌貪腐與瀆職不實，認為自己由始至終不應被捕。他亦強烈批評，日本的司法制度侵犯人權及尊嚴，稱自己從2018年11月以來首次獲得自由，期間他一直被長期單獨關押，並在無律師陪同的情況下，每日受到8小時盤問，另外還只可在兩周才獲安排洗澡一次，亦被威脅認罪。

他指，自己並非凌駕法律，但別無選擇下只能逃離日本，強調逃亡的正當性。他亦形容自己被陷害，有如二戰日本偷襲珍珠港事件。

戈恩貝魯特黎巴嫩報業工會大樓內舉行記者會，點名批評日產前社長西川廣人策劃迫害（Reuters）

稱「雷諾—日產—三菱」聯盟已崩塌

戈恩指出，作為日產董事曾為公司帶來很高的盈利，但自2018年離職後，日產開始再次走下坡。他透露，法國政府希望雷諾（Renault）增持日產股份，令日本方面不高興，而日產不希望有外人插手，最佳方法便是趕走自己。

戈恩點名批評日產前社長西川廣人策動事件，而日產外部董事豐田正和同政府有關部門勾結誣陷他。他亦認為，「雷諾—日產—三菱」的企業聯盟已經崩塌。

戈恩在黎巴嫩出席記者會，反駁日本對他的控罪（Reuters）

戈恩表示，自己不會透露潛逃到黎巴嫩的途徑，又稱此舉是一生中最艱難的決定，指要離開自己親友的痛苦難以形容，表明已經決定好長期留在黎巴嫩。

這次潛逃事件涉及多個國家，國際刑警亦已發出通緝令。戈恩表示，如果法國司法部門要求向他展開調查，他願意接受問話，又指自己沒有向法國當局尋求任何東西。戈恩又表示，如果黎巴嫩政府需要幫助，他樂意運用其專業協助該國解決經濟和金融危機，但強調自己不希望做一名政客或者獲得政府職位。

目前黎巴嫩檢察官表示，將就國際刑警發出的紅色逮捕通緝令向戈恩問話，並且會就戈恩多年前到訪以色列一事聽取他的回應。戈恩在記者會上稱，當年是以企業高層身份到訪以色列，並非黎巴嫩公民身份。

東京地檢反駁勾結指控：絕對錯誤

東京地方檢察廳在記者會當日，搜查戈恩代表律師弘中惇一郎的辦公室，並嘗試沒收1部戈恩用過的電腦，惟日本傳媒報道稱行動遭到律師團拒絕，後者要求檢察人員離開。另外，東京地檢亦發聲明反駁戈恩指控日產與檢察官勾結的指控，稱其言論「絕對錯誤」，亦未能令他的潛逃獲得正當性。