【澳洲山火】小鎮險被焚　奮戰一周撲熄烈焰　義務消防：終可回家

澳洲山火持續，維多利亞省東吉普斯蘭郡（East Gippsland）的馬拉庫塔鎮（Mallacoota）是受災最嚴重地區之一，整個小鎮幾乎被大火燒毀；當地周二（7日）傳來好消息，義務消防隊表示，經過長達一星期的奮戰，大火終於被撲熄了。

義務消防員站在馬拉庫塔鎮的路牌前拍照留念，並表示他們全部人終於可以回家了。（Facebook圖片）

居民感激「無法用言語表達」

上載到社交網的照片見到，身穿制服的義務消防員站在馬拉庫塔鎮的路牌前，眾人興奮地拍照留念，其中一名消防員說，全部人終於可以回家了，「現在正式宣布，馬拉庫塔鎮的大火已經被撲滅。」

鎮上居民都對這批義務消防員表示衷心感謝，希望各人能早日回家，有留言稱「對你們所做的一切，實在無法用言語表達，真的衷心感謝」、「雖然很多家庭損失慘重，但大部分居民都被你們救了出來，實在太了不起」、「願榮耀歸這隊消防員，感謝你們挺身而出」。

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受到持續炎熱天氣影響，新南威爾斯及維多利亞省都有城鎮被大火吞噬，天空染成一片紅色；在馬拉庫塔鎮，大火更一度逼近民居，約5000名居民和遊客要疏散到海灘避難，但後來又因風勢轉向被困，隨時要跳海逃生。當局最終派出直升機投放物資協助被困人士，同時以海軍船艦協助被困的數千人撤離。

當局警告，大火雖然暫時被撲熄，但居民不應馬上趕回鎮上，因為沿途仍然危險四伏，例如一些被燒過的樹木可能倒塌造成傷亡，同時附近地區預計周五（10日）的氣溫將高達攝氏40度，屆時強風和雷暴很有可能引發新一場火災。