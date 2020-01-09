【伊朗局勢】特朗普無意動武　學者：集中精力應對與中俄競爭

為了報復美國炸死伊朗高級軍官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），伊朗1月8日襲擊了美國駐伊拉克基地。美國總統特朗普（Donald Trump）1月8日就此發表講話，但是他的態度比較克制，局勢得以降温。

特朗普未提軍事報復行動

特朗普1月8日上午11時在白宮發表全國電視講話說，由於採取了預防措施和預警系統，沒有美國軍人傷亡，基地的損失也非常小。同時，伊朗看來也有所讓步，這對所有各方都是好事。

他說：「我很高興地通知你們，美國人民應該非常感謝和高興，沒有任何美國人在昨晚的伊朗政權襲擊中受到傷害。我們沒有人員傷亡，我們所有的士兵都是安全的。我們的軍事基地受到的破壞很小。當我們繼續評估應對伊朗侵略的方案時，美國將立即對伊朗政權施加額外的懲罰性經濟制裁。這些強有力的制裁將一直持續到伊朗改變其行為。」

特朗普再次為美軍1月3日擊斃伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇萊曼尼辯護，稱蘇萊曼尼是全球頭號恐怖分子，在中東地區煽動血腥的內戰，直接為數以千計美軍的傷亡負責，並指揮了近期對美國在伊拉克人員的攻擊，造成4位美軍受傷，1位合約工死亡。

特朗普表示，伊朗必須放棄其核野心並停止支持恐怖主義。他說，現在是英國、德國、法國、俄羅斯和中國認清現實的時候了，必須放棄伊朗核協議。特朗普強調，所有各方必須合作，與伊朗達成一個令世界更安全和美好的協議。

特朗普還說，美國軍隊和裝備很強大，但這並不意味着美國將使用它。「我們不想使用它，無論是美國的軍事還是經濟力量，都是最好的威懾力。」

美國避免與伊朗開戰 集中力量應對中俄

華盛頓智庫戰略與預算評估防務專家、前美國海軍作戰部美中海軍交流項目協調員克拉克（Bryan Clark）在特朗普講話後對美國之音說，緩解與伊朗的衝突有利於美軍聚焦亞太地區。

克拉克：「我認為美軍目前有能力同時應對這兩項挑戰，但是如果伊朗或美國決定將衝突升級，那會分散注意力、影響美國實現在亞太地區的目標。」

美國之音還指出，美國一些防務專家擔心，美國與伊朗的衝突如果升級，會影響到美軍在印太地區應對中國威脅的能力。