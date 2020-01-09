【一分鐘看世界】伊朗報復美國、烏航空難、哈里梅根與王室割席？

早晨，今天是1月9日，星期四。 多雲的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

特朗普：無意動用軍事力量回應伊朗

伊朗報復美國殺死軍方指揮官，對伊拉克兩個美軍基地發動襲擊。伊朗最高精神領袖哈梅內伊形容這給美國「一記耳光」；伊朗駐華大使則稱將終結美國在西亞的邪惡勢力存在。這次伊朗宣稱造成80人死亡，但美軍則指沒有傷亡報告，但聯邦航空局頒下禁飛令。襲擊數小時後，特朗普發表全國講話表示無意以軍事力量回應伊朗，但稱將會發動額外的經濟制裁措施。在這場美伊亂局中，各國似乎都沒有好處，唯獨區內的一名領袖……（按此閱讀更多）

特朗普在副總統彭斯、國務卿蓬佩奧和國防部長埃斯珀等人陪同下發表全國講話（Reuters）

烏克蘭客機伊朗墜毀 原因待查

烏克蘭國際航空公司一部737客機從伊朗國際機場起飛5分鐘後失事墜毀，並且引發大火，機上176人全部罹難，包括最多的伊朗人。伊朗方面否認客機遭導彈擊落，烏克蘭則一度是飛機引擎失靈導致意外，但隨後改口稱失事原因仍在調查中。德黑蘭政府其後尋回飛機黑盒，但在美伊關係緊張之際，當局拒絕交給製造商波音和美國，美卿蓬佩奧則呼籲各方合作……（按此閱讀更多）

烏克蘭航空一班客機在伊朗起飛後5分鐘失事墜毀，機上全員罹難，飛機殘骸在事發現場散落一地（AP）

戈恩記者會反擊

日產前董事戈恩在黎巴嫩召開記者會否認控罪，斥責日本違反人權，一日內對他盤問八小時，又稱當局兩周才讓他洗澡。戈恩妻子稱潛逃是唯一選擇，但否認對事件知情。戈恩律師團隊則認為日產調查歪曲真相。戈恩在記者會上點名指控日產前社長西川廣人策劃他被捕的事件，並稱日產方面與日本檢察官勾結誣陷……（按此閱讀更多）

哈里與梅根稱將卸下王室「高級」成員身份

英國薩塞克斯公爵哈里王子與夫人梅根結婚不足兩年，屢屢成為傳媒焦點。這次兩人突然透過Instagram宣佈，將卸下在王室的「高級」成員身份，好好照顧兒子阿奇，並致力實現財政獨立。白金漢宮其後發表聲明回應稱理解兩人決定，但形容問題複雜，需要時間解決，由此看來，此外哈里夫婦的決定似乎未預先知會英女王……（按此此閱讀更多）

澳洲山火煙霧勢擴散至南極

澳洲山火持續肆虐，估計至今造成逾5億隻動物死亡，在南澳原居民地區，民眾更需要撲殺乾旱地區約4000至5000隻野生駱駝，防止牠們分薄水源和威脅民眾安全。山火不但燒毀大片樹林，所產生的煙霧還不斷擴散，有氣象公司表示，煙霧已經蔓延至巴西；聯合國世界氣象組織則指出，煙霧有機會甚至擴散至南極……（按此閱讀更多）

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