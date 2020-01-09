埃及總統會晤王毅　冀中國在中東局勢發揮重要作用

美國和伊朗近日緊張升温，險些爆發戰爭。埃及方面希望中國在中東事務中發揮作用，中國外長王毅稱，願共同維護中東和平。

中國外交部發表聲明稱，當地時間2020年1月8日，埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）在開羅會見國務委員兼外長王毅。

塞西說，埃方讚賞中國在國際事務中一貫秉持公正立場，期待中方在當前的中東亂局中主動作為，發揮更重要作用。

王毅回應說，中方願同埃方深化戰略協作，共同維護中東和平穩定，維護多邊主義和公平正義，捍衛廣大發展中國家的共同利益。

近日來，中東地區緊張急劇升温，這主要源於美國和伊朗的緊張驟然升温。美國2020年1月3日對伊拉克首都巴格達國際機場發起火箭彈襲擊，造成包括伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）等在內至少8人死亡。五角大樓稱，這次行動的原因是蘇萊曼尼批准了近日對美國駐巴格達使館的襲擊。

伊朗方面1月8日也正式向美國展開報復行動，當天凌晨向美國駐伊拉克的軍事基地發射了火箭彈。這次打擊行動並未造成人員傷亡。此外，打擊行動結束後，伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）在Twitter上說，伊朗根據聯合國憲章第51條款採取並結束了成比例的自衛行動，伊朗不尋求事態升級或戰爭，但將繼續捍衛自己的利益不受侵犯。

最新消息顯示，美國總統特朗普（Donald Trump）1月8日並沒有對伊朗採取更多的報復軍事行動，局勢暫時緩和下來。