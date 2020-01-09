【伊朗報復美國】衛星圖片顯示轟炸情況　基地多處受損

伊朗1月8日向美軍駐伊拉克基地發射多枚導彈，作為革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）被殺害的報復行動。德黑蘭方面聲稱攻擊造成嚴重破壞，華府則指損毀輕微。有衛星圖片拍攝到基地被轟炸後的情況，驗證美伊雙方的說法。

民用衛星公司Planet Labs1月8日公開伊拉克阿薩德空軍基地遭伊朗導彈攻擊後的圖片，顯示最少有五處地方被擊中受損。（AP）

民用衛星公司Planet Labs發放兩張伊拉克阿薩德空軍基地（al-Asad Airbase）的衛星圖片，它們分別在2019年12月25日及2020年1月8日攻擊後拍攝。由兩張圖片比較，1月8日的圖片中，有最少三座看似是飛機維修庫的建築物被炸中，部分建築物或結構完全消失。另外亦有跑道似乎受到破壞。

請按以下圖輯了解更多阿薩德空軍基地的遇襲前後情況：

外界對於伊朗的攻擊有不同看法，但普遍認為這是德黑蘭方面「極其慎重的回應」，故意減低對美軍設施的損傷，為伊朗政府在國內挽回面子之餘，同時避免局勢升溫。而伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdel Mahdi）辦公室亦指，伊朗曾經向巴格達傳達口頭信息，稱報復指揮官的行動即將或已經展開，並提到空襲僅限於伊拉克境內的美軍駐紮地區。