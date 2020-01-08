【伊朗報復美國】德黑蘭對華府的「一把掌」　只是精神上勝利？

中東局勢持續升溫，繼美軍早前在伊拉克巴格達擊殺伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）後，伊朗方面在1月8日進行報復行動，向美軍兩個位於伊拉克的基地發動兩輪導彈攻勢。 德黑蘭聲稱這種回應美國的「最低手段」導致80人喪生，不過有關說法則成疑，或者這只是伊朗和美國之間互相「靠嚇」的姿態而已。

美國國防部證實，伊朗向伊拉克的阿薩德空軍基地（al-Asad Airbase）和庫爾德地區埃爾比勒（Erbil）機場附近的美軍基地發射十多枚導彈。伊朗國營電視台報道指，事件80名「美國恐怖分子」死亡，200人受傷，美方直升機及軍用設備遭到「嚴重破壞」。

伊朗1月8日向美軍駐伊拉克基地發射多枚導彈報復後，首都德黑蘭有大批民眾上街慶祝。（Reuters）

雷聲大雨點小的報復行動？

不過無論是美國總統特朗普（Donald Trump）「一切都很好」、伊拉克及其他國家的部隊都表示沒有人傷亡的言論來看，「80人死亡」的說法從何而來實在令人質疑。美國有線新聞網絡（CNN）駐黎巴嫩首都貝魯特（Belrut）的記者帕頓沃爾什（Nick Paton Walsh）認為，伊朗的導彈攻勢不是像當地傳媒所指的大量傷亡和破壞，反而是故意減低傷害。

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年1月8日

伊朗的攻擊時間是凌晨1時20分，象徵蘇萊曼尼被殺的一刻，但帕頓沃爾什指，在正常情況下這段時間都是大家休息的時間，意味導彈擊中露天地方都不會帶來太多傷亡。同時德黑蘭都清楚美國擁有強大的防空能力，而且對方在如此緊張的情況下，勢必早有防範，所以根本難以造成極大傷害。

假如美國和伊拉克部隊絲毫無損的說法屬實，伊朗導彈攻勢的效果與導致大量美軍傷亡的本質則有明顯出入，但唯一兌現的就是按照最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）下令攻擊美國軍事目標的復仇行動。不過到底是否反映了哈梅內伊故意「放生」？

帕頓沃爾什作出三個推測：

第一個是哈梅內伊高估伊朗的軍事實力和空襲效果，惟他被指經常參與當地軍備發展，因此認為這個可能性不大； 第二個是伊朗的溫和派得勢，所以造成這種接近「開空槍」的效果，在深夜「適可而止地」利用導彈擊中美國軍事目標，為伊朗實現洩忿的空間，同時避免巨大傷亡，達成美伊兩國無意為糾紛升溫的惡果，某程度上算是雙贏局面； 第三個是伊朗故意示弱，令美軍警戒鬆懈，之後才見真章。可是德黑蘭政府一直在溫和及強硬兩派之間拉鋸，根本難以有足夠的戰略敏銳採取如此誘敵之計。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊1月6日出席蘇萊曼尼的喪禮，他之後揚言會向美國採取嚴厲的報復行動。（Reuters）

美伊兩國的雙贏局面

英國《衛報》（The Guardian）亦有同樣想法，哈梅內伊所指的「打向美國的一把掌」足以為他和特朗普留下保住面子的下台階：伊朗在報復過後重回代理人戰爭，並為伊拉克提供外交壓力，要求美軍撤出中東。而特朗普亦可淡化事件，暫時不會有進一步行動。

而帕頓沃爾什特別提到，如果「這把掌」是伊朗的能力範圍內的最大回應，這或者造就機會華府看穿德黑蘭的底牌，令美國對伊朗或其他敵對勢力作出更多超乎常理的行為，甚至打擊德黑蘭在區內企圖領先的地位。