【伊朗報復美國】美智庫：中東危機未除　中國願為伊朗所做有限

美國總統特朗普（Donald Trump）1月8日在白宮發表全國講話後，有分析人士指出，這並不代表美國和伊朗半年多來的高度緊張關係就此解除，對抗還將繼續，而中國並不是伊朗的拯救者。

美國總統特朗普1月8日在全國講話中稱，「（伊朗的襲擊）沒有造成人員傷亡，軍事基地受到的損失很小。美國準備與所有尋求和平的人擁抱和平」。（AP）

「極限抵制」對抗「極限施壓」

伊朗襲擊美軍駐伊拉克基地後，特朗普在白宮發表全國講話，全程僅10分鐘，卻傳達出諸多訊息。其中核心信息是，美國不會動用軍隊，同時要告訴伊朗人和伊朗領導人，「我們已準備好擁抱和平。」這與此前「如果伊朗報復，將打擊52處伊朗目標」的警告相比，此次近乎「180度轉彎」的講話讓外界印象深刻。

不過，分析人士指出，這並不代表美國和伊朗半年多來的高度緊張關係就此解除，伊朗依然會採取行動，以「極限抵制」的方式對抗美國的「極限施壓」。

除了澄清美軍在襲擊中沒有遭受任何傷亡外，特朗普警告：「只要我還是美國總統，就永遠不會允許伊朗擁有核武器」，並宣布將立即對伊朗實施「懲罰性經濟制裁」。（AP）

華盛頓美國中東研究所的中東安全問題專家維坦卡（Alex Vantaka）說，特朗普的講話以及伊朗在打擊駐伊拉克的美軍目標前給予提前預警的做法只是顯示，雙方都不願意走向戰爭，但兩國高度緊張關係還將繼續。「美國人用極限施壓，伊朗人用極限抵抗應對。當雙方都要往前時，衝突就會發生。這就是緊張關係還將繼續的原因。」

維坦卡認為，伊朗希望通過上述行動為自己創造制衡美國的能力。而從某種意義上來說， 美國最後決定擊殺伊朗軍方指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）是美國對「極限施壓」無法產生讓伊朗回到談判桌感到沮喪的行動。

中國或俄羅斯都無法依賴

在蘇萊曼尼被殺後，中國和俄羅斯都批評美國的做法，後來一直呼籲各方保持克制，中國甚至都沒有用「譴責」的字眼。

維坦卡指出，儘管伊朗與中國、俄羅斯關係緊密，三國剛剛進行了聯合軍演，但伊朗人知道，沒有人會來幫助他們。既不能依靠中國，也不能依靠俄羅斯，只能依靠自己和自己在中東建立的代理人網絡。

美國智庫國防重點（Defense Priorities）政策主任弗里德曼（Benjamin Friedman）也認為，中國能為伊朗所做的有限。「中國願意為伊朗所做的真的有限，他們不會對美國發動戰爭來捍衛伊朗，也不會成為伊朗的威懾力量。伊朗唯一能夠得到的是藉助北京力量擺脱美國對其進行的經濟制裁的壓力。」

目前，中國與中東幾個國家都保持友好的關係，包括伊朗和沙特。中國之所以能維持這樣的關係，是因為這些國家知道，中國在他們之間並沒有選擇支持誰。

弗里德曼稱，對於中東，中國還是新手。中國不願意在中東選邊站，但是，中東的問題是，任何國家一旦介入中東，必須選邊站。而中國目前還無力挑戰美國在中東的主導地位。