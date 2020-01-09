【伊朗報復美國】為何美軍基地遭火箭炮狂轟竟無人傷亡？原來……

《紐約時報》報道，伊朗在香港時間8日清晨以飛彈襲擊伊拉克的阿薩德美軍基地（al Asad airbase），其實美軍在事發前3個多小時即透過一些情報單位得知，伊朗幾乎確定將攻擊美軍。這項訊息有助於說明為何美方無人傷亡，且飛彈僅擊中一些沒有人的機棚，因為美國駐伊拉克部隊早有準備。

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《紐時》指出，伊朗飛彈襲擊前數小時，美方情報單位接獲多項警訊，包括伊朗將發射火箭及飛彈、中東其他地點的美國人將遭恐攻，其中一項警訊甚至說，數以百計伊朗支持的民兵可能試圖攻擊阿薩德美軍基地。

那幾小時期間，美國總統特朗普（Donald Trump）、副總統彭斯（Mike Pence）及國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）等人聚集在白宮西廂地下室的戰情室，美方不時接獲錯誤或混淆的資訊，偶爾還看似危險的軍情可能惡化為更大範圍戰爭，最終在伊朗發射飛彈後，結束了令人抓狂的一日。

美軍官員說，阿薩德美軍基地並無愛國者飛彈系統保護，因此美方指揮官指示讓人員撤出基地部分地區，下令多數部隊進入加固掩體，藉此躲避攻擊。

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