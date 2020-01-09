【中美貿易談判】劉鶴即將訪美簽協議　美媒：未掛一重要頭銜

中國副總理劉鶴下周即將訪美簽貿易協議，但美國媒體報道，中方發佈的聲明並未提到劉鶴會否具有中國國家主席習近平特使的頭銜，而在劉鶴此前的幾次華盛頓之行中，他都獲得這一頭銜。此外，中方對有關承諾也是閉口不談。

中美將於下週簽署第一階段協議，但截至目前，協議的具體內容尚未公布。圖為2019年10月11日，美國總統特朗普（右）在白宮會見赴美談判的中國國務院副總理劉鶴（左）時宣布，美中基本達成第一階段協議。（VCG）

中國商務部新聞發言人高峰1月9日下午在例行發佈會上透露，應美方邀請，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於本月13日至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議。

高峰表示，中美雙方團隊正在就第一階段協議簽署的具體安排密切溝通。

彭博社9日對此報道稱，中國宣布中國國務院副總理劉鶴將於下周前往華盛頓，與美國簽署貿易協定的第一階段，從而兑現了北京對美國總統特朗普（Donald Trump）已經宣布的簽署儀式的承諾。

彭博社稱，中方9日發佈的這份聲明是中國首次確認簽署中美第一階段協議，美國總統特朗普曾表示將於2020年1月15日簽署這項協議。

2019年12月31日，美國總統特朗普在推特（Twitter）發文稱，「我會與中國在1月15日簽署我們非常巨大和完整的第一階段貿易協議。簽署儀式將在白宮舉行，來自中國的高級別代表將出席。我隨後也將前往北京，開啟第二階段（協議）談判！」

根據2019年12月13日中美雙方宣布達成的共識，特朗普同意暫停對中國進口產品徵收新關税的計劃，並降低部分現有關税，同時中國政府同意增加對美國農產品的採購。

協議的具體條款尚未公布。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）曾表示，他預計這份86頁的文件將會在簽署後公布。

彭博社報道稱，高峰拒絕對北京一項承諾發表評論，美國方面聲稱，中國在協議中同意增加購買價值2000億美元的美國商品與服務。

路透社在報道劉鶴訪美的消息時也提到，中美第一階段協議的文本還沒有公布，中國官員還沒有公開承諾在未來兩年內，增加購買2000億美元美國商品和服務等關鍵問題。

彭博社的報道特別注意到，根據高峰發布的聲明，劉鶴此次訪美是以中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人的身份，並未提到劉鶴是否會具有中國國家主席習近平特使的頭銜，在劉鶴此前的幾次華盛頓之行中，他都獲得了這一頭銜。