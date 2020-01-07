【一分鐘看世界】美國伊朗大戰在即？伊拉克逐客令、中美貿易戰

早晨，今天是1月7日，星期二。
潮濕的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美伊如箭在弦
伊朗指揮官蘇萊曼尼的死令美伊關係急劇惡化，伊朗聖城首次懸掛象徵復仇紅旗，聖城軍新任指揮官揚言會報復美國，蘇萊曼尼女兒則稱黎巴嫩真主黨會為父報仇；美國國務卿更火上加油稱，不排除對更多伊朗領導人發動襲擊。現時局勢之緊張，令外界猜測美伊已接近開戰狀態，惟「大戰」面前伊朗仍然備受孤立，不過分析亦認為，華府殺死蘇萊曼尼只能逞一時之快而難掩戰略的空白……（按此閱讀更多）
伊朗首都德黑蘭的伊斯蘭革命廣場上，擠滿了紀念伊朗革命衛隊特種部隊聖城旅領導蘇萊曼尼的民眾（AP）
聯軍撤出伊拉克與否？
中東局勢持續升溫，多個伊斯蘭國家不滿美國擊斃伊朗指揮官，引發多場示威。美國駐巴格達大使館，再次遭受火箭炮襲擊，美國總統特朗普或會採取「不成比例」的反擊。另一邊廂伊拉克國會通過決議要求外國軍隊撤出，該國總理與歐美多國溝通尋求支持撤軍決定，路透社更引述一封聯軍寄往伊拉克的信件稱，即將在數天或數周內撤離伊拉克。不過美國防長否認，稱美軍現時未有撤出計劃……（按此閱讀更多）
美軍第1旅戰鬥團第82空降師步出，準備從北卡羅萊納州基地為前往美國中央司令部行動區的飛機裝載（AP）
中美角力未停
中美角力持續，華府持續就華為問題向盟友施壓。不過有德國媒體指出，中國官員近日反而向多國發出警告，呼籲支持華為，否則會面臨後果。美國方面從AI分析衛星圖像軟件入手，設新規定限制出口。中美即將就首階段貿易協議舉行簽署儀式，不過有分析認為，特朗普如此高調宣布消息，其實是為了增加其政治資本……（按此閱讀更多）
日本航空自衛隊擬改名
日本近日在軍事領域上動作頻頻，先有計劃將新型地對空導彈優先部署在沖繩，以攔截敵方的進攻型導彈，而首要假想敵就是中國。當局又展開協調，將「航空自衛隊」改名為「航空宇宙自衛隊」，日本媒體認為，此舉是針對中國和俄羅斯在太空領域的武器研發活動……（按此閱讀更多）
英國連環強姦犯狎48男
英國有一名擁有博士學歷的印尼男子，過去幾年來性侵多名男性。案情指他慣常在酒吧和夜店前徘徊，兜截醉酒男性並向他們施放迷藥，繼而帶回家中迷姦和性侵。事情之所以被揭發，源於其中一名受害人在被侵犯期間醒過來，並與該男子打鬥，警方在其多部手機中發現逾百小時的性侵片段，才得以令這名色膽包天的男子繩之於法……（按此閱讀更多）
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