【一分鐘看世界】美國伊朗大戰在即？伊拉克逐客令、中美貿易戰

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早晨，今天是1月7日，星期二。

潮濕的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

美伊如箭在弦

伊朗指揮官蘇萊曼尼的死令美伊關係急劇惡化，伊朗聖城首次懸掛象徵復仇紅旗聖城軍新任指揮官揚言會報復美國蘇萊曼尼女兒則稱黎巴嫩真主黨會為父報仇；美國國務卿更火上加油稱，不排除對更多伊朗領導人發動襲擊。現時局勢之緊張，令外界猜測美伊已接近開戰狀態，惟「大戰」面前伊朗仍然備受孤立，不過分析亦認為，華府殺死蘇萊曼尼只能逞一時之快而難掩戰略的空白……（按此閱讀更多

伊朗首都德黑蘭的伊斯蘭革命廣場上，擠滿了紀念伊朗革命衛隊特種部隊聖城旅領導蘇萊曼尼的民眾（AP）

聯軍撤出伊拉克與否？

中東局勢持續升溫，多個伊斯蘭國家不滿美國擊斃伊朗指揮官，引發多場示威。美國駐巴格達大使館，再次遭受火箭炮襲擊，美國總統特朗普或會採取「不成比例」的反擊。另一邊廂伊拉克國會通過決議要求外國軍隊撤出該國總理與歐美多國溝通尋求支持撤軍決定，路透社更引述一封聯軍寄往伊拉克的信件稱，即將在數天或數周內撤離伊拉克。不過美國防長否認，稱美軍現時未有撤出計劃……（按此閱讀更多

美軍第1旅戰鬥團第82空降師步出，準備從北卡羅萊納州基地為前往美國中央司令部行動區的飛機裝載（AP）

中美角力未停

中美角力持續，華府持續就華為問題向盟友施壓。不過有德國媒體指出，中國官員近日反而向多國發出警告，呼籲支持華為，否則會面臨後果。美國方面從AI分析衛星圖像軟件入手，設新規定限制出口。中美即將就首階段貿易協議舉行簽署儀式，不過有分析認為，特朗普如此高調宣布消息，其實是為了增加其政治資本……（按此閱讀更多

日本航空自衛隊擬改名

日本近日在軍事領域上動作頻頻，先有計劃將新型地對空導彈優先部署在沖繩，以攔截敵方的進攻型導彈，而首要假想敵就是中國。當局又展開協調，將「航空自衛隊」改名為「航空宇宙自衛隊」，日本媒體認為，此舉是針對中國和俄羅斯在太空領域的武器研發活動……（按此閱讀更多

英國連環強姦犯狎48男

英國有一名擁有博士學歷的印尼男子，過去幾年來性侵多名男性。案情指他慣常在酒吧和夜店前徘徊，兜截醉酒男性並向他們施放迷藥，繼而帶回家中迷姦和性侵。事情之所以被揭發，源於其中一名受害人在被侵犯期間醒過來，並與該男子打鬥，警方在其多部手機中發現逾百小時的性侵片段，才得以令這名色膽包天的男子繩之於法……（按此閱讀更多

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