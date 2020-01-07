【中美貿易戰】納瓦羅提北京「七宗罪」　美國撤離中國供應鏈

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）與白宮前顧問班農（Stephen Bannon）12月26日展開對談，論及中美關係前景，以及特朗普政府如何保衛美國製造業。

納瓦羅接受班農邀請，於班農主持的節目「戰情室」（War Room）對談。金融博客《零對沖》（Zero Hedge）刊出相關內容，題為「這是一場革命」（This Is A Revolution': Bannon And Navarro Discuss China, Economic Nationalism, And 2020 Outlook）。

納瓦羅指出，中國對美國犯下的「七宗罪」，包括國家組織黑客入侵、盜竊知識產權、強制技術轉讓、國家補貼、惡意傾銷、貨幣操縱，以及大量非法輸入芬太尼（Fentanyl）。

他認為，特朗普無論如何都已經啟動程序，撤離中國的供應鏈。當取代《北美自由貿易協定》（NAFTA）的《美墨加協定》（USMCA）有進展後，美國會鼓勵大量投資，刺激區內經濟。

納瓦羅認為「經濟安全就是國家安全」，從軍事而言，擁有強大的製造業基礎，才能擁有強大的國防工業基礎，才能擁有強大的美國。納瓦羅認為重振製造業之後，將有助美國整體經濟發展。