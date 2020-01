【中美貿易戰】納瓦羅提北京「七宗罪」　美國撤離中國供應鏈

美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)與白宮前顧問班農(Stephen Bannon)12月26日展開對談,論及中美關係前景,以及特朗普政府如何保衛美國製造業。

納瓦羅接受班農邀請,於班農主持的節目「戰情室」(War Room)對談。金融博客《零對沖》(Zero Hedge)刊出相關內容,題為「這是一場革命」(This Is A Revolution': Bannon And Navarro Discuss China, Economic Nationalism, And 2020 Outlook)。

納瓦羅指出,中國對美國犯下的「七宗罪」,包括國家組織黑客入侵、盜竊知識產權、強制技術轉讓、國家補貼、惡意傾銷、貨幣操縱,以及大量非法輸入芬太尼(Fentanyl)。

他認為,特朗普無論如何都已經啟動程序,撤離中國的供應鏈。當取代《北美自由貿易協定》(NAFTA)的《美墨加協定》(USMCA)有進展後,美國會鼓勵大量投資,刺激區內經濟。

納瓦羅認為「經濟安全就是國家安全」,從軍事而言,擁有強大的製造業基礎,才能擁有強大的國防工業基礎,才能擁有強大的美國。納瓦羅認為重振製造業之後,將有助美國整體經濟發展。