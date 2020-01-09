巴西拒絕美國施壓　無意阻止華為參與5G競標

彭博社1月9日報道，巴西科技創新與通信部部長龐特斯（Marcos Pontes）接受訪問時表示，對於是否容許華為參與5G網絡競標，巴西不會受到美國施壓影響。

巴西表示不會因為美國施壓而封殺華為。（路透社）

龐特斯指出，好的合作夥伴一直都了解對方的需要，正如美國和中國進行什麼交易，以及是否影響到巴西的農業綜合企業，巴西也不會隨便發表意見。

負責建設5G網絡的龐特斯表示，不會否決任何公司參與競標，最終決定只會取決於公司的優點。他指出，根據技術要求，很難看到部份大公司缺乏能力參與競標。

龐特斯指，5G頻譜的拍賣原定2020年3月舉行，之後押後至2020年下半年，現時有機會再延期至2021年。他解釋，延期是出於技術問題，因為新網絡會干擾目前透過衛星天線傳播的電視訊號。目前政府提出在衛星天線安裝濾波器，或是更改電視訊號的頻率。

龐特斯也表示，總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）和美國總統特朗普（Donald Trump）關係良好，讓巴西可以於科學和科技方面有所增長。他目前尋找與美國在人工智能、生物科技、智慧城市和使用先進材料方面的合作。不過他也提到，與中國也有類似的討論。