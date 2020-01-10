【蘇萊曼尼之死】英媒：伊拉克及敘利亞線人協助美軍「斬首」

美國無人機1月3日殺死伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（General Qassem）發伊拉克民兵組織領導穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。路透社引述多個消息稱，美國可能得到伊拉克和敘利亞的線人協助執行任務。

報道引述兩名伊拉克保安官員指，當局在事發後馬上展開調查，並封鎖機場和禁止數十名保安人員離開，包括警察、入境職員和情報特工。報道引述伊拉克保安官員、巴格達機場及敘利亞航空公司僱員，以及兩名警方人員指出，調查焦點在於巴格達和大馬士革機場內的疑似線人是如何與美軍合作，向後者提供蘇萊曼尼的位置。

其中一名伊拉克保安官員表示，該國國家安全部門認為，有強烈跡象表明，巴格達機場內部的間諜網絡，參與向美國洩露蘇萊曼尼的敏感安全細節。消息指，疑犯分別是兩名巴格達機場的保安，還有兩名敘利亞「沙姆之翼」航空公司（Cham Wings）的僱員，一人分別是地勤員工，另一人在機上執勤。消息指，這4人懷疑是美軍情報網絡的其中一部分，目前尚未被拘捕。

報道引述伊拉克保安官員稱，當局翻查事發當晚值班人員的所有通訊，消息亦指當局長時間盤問機場和航空公司員工。其中一名保安工人稱，自己被盤問了24小時才被釋放，問題包括在蘇萊曼尼飛機降落前曾與誰人聯絡和交談，而且還被沒收手機。