【烏航空難】伊朗邀請美國專家參與調查　客機疑被擊中片段曝光

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烏克蘭國際航空一架波音737-800型客機1月8日在伊朗墜毀，導致機上176人全部罹難的慘劇，事發原因仍然眾說紛紜。英、美、加等國認為飛機可能被伊朗炮火擊落，網上亦流傳飛機疑似被導彈擊中的片段。

德黑蘭政府否認指控，並稱已經邀請美國專家參加調查。

烏航空難：烏克蘭基輔鮑里斯波爾國際機場內設置花壇，為遇難的機組人員致哀。（Reuters）

國際民航組織（International Civil Aviation Organization）的伊朗代表帕爾瓦雷什（Farhad Parvaresh）9日向路透社表示，德黑蘭方面已經邀請美國國家運輸安全局（NTSB）參與調查，並獲對方答允，派出一名具認可的人員。他亦稱，伊朗政府已準備為調查人員提供領事設施和簽證服務。

NTSB拒絕證實有關說法，但有消息人士指，該部門確是答應參加，但由於美國對伊朗實施制裁，因此他們仍需了解調查人員的參與程度。

烏航空難：加拿大首都渥太華1月9日有民眾舉行燭光晚會，悼念在伊朗空難遇難者。（Reuters）

這場空難的其中63名死者是加拿大人，帕爾瓦雷什指，渥太華政府準備派出一位專家到當地調查，烏克蘭亦正與伊朗商討安排專家團隊到場。另外由於涉事飛機的引擎是由法國製造，因此他表示巴黎方面或會介入調查。

對於意外原因被指飛機遭伊朗錯手擊落，帕爾瓦雷什否認說法，稱身為伊朗人，事件對當地人而言都是一宗悲劇，稱目前任何猜測都是言之過早。

《紐約時報》（New York Times）同日取得一段短片，聲稱證實是意外發生時的情況。該段長約19秒的片段在德黑蘭機場附近城鎮帕蘭德（Parand）所拍，片中見到相信是飛機被導彈擊中而引起的輕微爆炸，飛機之後繼續飛行數分鐘，並掉頭折返機場。該報道指，飛機當時停止發出訊號，隨後爆炸墜毀。

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