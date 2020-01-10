【一分鐘看世界】中美協議有着落、誰令英女王憤怒、烏航空難調查

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早晨，今天是1月10日，星期五。

轉涼的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

貿易談判一波未平一波又起？

中國商務部表示，中國國務院副總理劉鶴將於1月13日至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議。美國媒體指劉鶴將聯同10人中方代表團於15日上午在白宮舉行簽署儀式，他們也注意到劉鶴並未用上中國國家主席習近平特使的頭銜。有指中方決定簽署時間，是為了讓劉鶴可以專注國內事務；而在首階段協議還未簽署之際，特朗普便已經聲言即將展開第二階段談判，更稱或在11月大選後完成……（按此閱讀更多

特朗普稱很快便會與中方展開第二階段的貿易談判（Reuters）

英國王室「大地震」

英國哈里王子與夫人梅根宣布卸下王室高級成員身份，力爭財政獨立。消息震撼王室，據指英女王和其他王室成員事先並不知情，白金漢宮也用上「失望」的措辭回應事件，就連蠟像館也將他們兩人的蠟像移走。哈里夫婦退出後，未來將不能用王室資助，需要落力賺錢，但哈里和兒子阿奇在王室順位排名不變。此外事件不禁令人聯想愛德華八世「不愛江山愛美人」的故事，但專家指出兩者之間存在明顯分別……（按此閱讀更多

倫敦杜莎夫人蠟像館宣布已將哈里和梅根的蠟像從館內移走（AP）

烏航空難　英美加情報改口稱涉伊朗導彈

烏克蘭國際航空公司一架波音客機起飛不久後墜毀，機上176人全部罹難。航空公司稱空難不似是人為錯誤所致烏克蘭則指正在調查各種可能原因，惟目前美伊關係緊張，可能會影響調查進展。事故中有60多名加拿大人身亡，總理杜魯多呼籲徹查。據英美加3國最新的情報顯示，客機可能是遭伊朗的俄製導彈無意擊落，德黑蘭方面否認，指有關說法是心理戰；另據英媒報道稱，西方情報機構曾一度排除事故涉及導彈，說法明顯有出入……（按此閱讀更多

伊朗憑什麼與美國角力？

美軍擊殺伊朗高級指揮官，觸發中東局勢緊張。伊朗向美軍伊拉克基地發炮攻擊，聲稱殺死80名美軍士兵；革命衛隊則威脅，伊朗將會採取更加強烈的報復行動。不過華府稱襲擊並沒有造成傷亡，有美媒報道稱其實美軍對此早有準備。美伊兩國交惡多年，論國力兩者十分懸殊，到底伊朗又是憑什麼敢與美國角力……（按此閱讀更多

英國脫歐下一關

英國下議院以330票對231票，三讀通過脫歐協議草案，結束長達3年半的脫歐僵局，英國亦應該如期在1月31日脫歐，進入過渡期。這段期間，英國和歐盟將會商討未來關係，首相約翰遜重申希望能在2020年底前與歐盟達成廣泛的自由貿易協議。不過歐盟委員會主席馮德萊恩則認為這基本上不可能，首席談判代表巴尼耶也認為時間太緊迫，需要有優次之分……（按此閱讀更多

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