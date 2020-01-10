【一分鐘看世界】中美協議有着落、誰令英女王憤怒、烏航空難調查

早晨，今天是1月10日，星期五。
轉涼的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
貿易談判一波未平一波又起？
中國商務部表示，中國國務院副總理劉鶴將於1月13日至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議。美國媒體指劉鶴將聯同10人中方代表團於15日上午在白宮舉行簽署儀式，他們也注意到劉鶴並未用上中國國家主席習近平特使的頭銜。有指中方決定簽署時間，是為了讓劉鶴可以專注國內事務；而在首階段協議還未簽署之際，特朗普便已經聲言即將展開第二階段談判，更稱或在11月大選後完成……（按此閱讀更多）
特朗普稱很快便會與中方展開第二階段的貿易談判（Reuters）
英國王室「大地震」
英國哈里王子與夫人梅根宣布卸下王室高級成員身份，力爭財政獨立。消息震撼王室，據指英女王和其他王室成員事先並不知情，白金漢宮也用上「失望」的措辭回應事件，就連蠟像館也將他們兩人的蠟像移走。哈里夫婦退出後，未來將不能用王室資助，需要落力賺錢，但哈里和兒子阿奇在王室順位排名不變。此外事件不禁令人聯想愛德華八世「不愛江山愛美人」的故事，但專家指出兩者之間存在明顯分別……（按此閱讀更多）
倫敦杜莎夫人蠟像館宣布已將哈里和梅根的蠟像從館內移走（AP）
烏航空難 英美加情報改口稱涉伊朗導彈
烏克蘭國際航空公司一架波音客機起飛不久後墜毀，機上176人全部罹難。航空公司稱空難不似是人為錯誤所致，烏克蘭則指正在調查各種可能原因，惟目前美伊關係緊張，可能會影響調查進展。事故中有60多名加拿大人身亡，總理杜魯多呼籲徹查。據英美加3國最新的情報顯示，客機可能是遭伊朗的俄製導彈無意擊落，德黑蘭方面否認，指有關說法是心理戰；另據英媒報道稱，西方情報機構曾一度排除事故涉及導彈，說法明顯有出入……（按此閱讀更多）
伊朗憑什麼與美國角力？
美軍擊殺伊朗高級指揮官，觸發中東局勢緊張。伊朗向美軍伊拉克基地發炮攻擊，聲稱殺死80名美軍士兵；革命衛隊則威脅，伊朗將會採取更加強烈的報復行動。不過華府稱襲擊並沒有造成傷亡，有美媒報道稱其實美軍對此早有準備。美伊兩國交惡多年，論國力兩者十分懸殊，到底伊朗又是憑什麼敢與美國角力……（按此閱讀更多）
英國脫歐下一關
英國下議院以330票對231票，三讀通過脫歐協議草案，結束長達3年半的脫歐僵局，英國亦應該如期在1月31日脫歐，進入過渡期。這段期間，英國和歐盟將會商討未來關係，首相約翰遜重申希望能在2020年底前與歐盟達成廣泛的自由貿易協議。不過歐盟委員會主席馮德萊恩則認為這基本上不可能，首席談判代表巴尼耶也認為時間太緊迫，需要有優次之分……（按此閱讀更多）
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