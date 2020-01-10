【中美貿易戰】下周一簽貿易協議　郭振華：手機產業將實施零關稅

中美貿易談判第一階段成功，國務院副總理劉鶴將於下周一（13日）訪問美國華盛頓，與美國官員簽署首階段貿易協議。工業總會會長郭振華今日（10日）出席電台節目時，透露貿易協議將對智能手機相關產業實施零關稅，又認為現時業界已按照市場經驗做好部署，貿易戰的影響經已收減。 就反修例風波對零售業的影響，郭振華形容是「且戰且走」的局面。

郭振華透露，今次貿易協議最顯著的進展，是雙方將對智能手機相關產業實施零關稅。（資料圖片／梁鵬威攝）

郭振華透露，今次貿易協議最顯著的進展，是雙方將對智能手機相關產業實施零關稅，而其他進口商品維持約7.5%，為市場帶來鼓舞，預料科網及手機零部件等行業將受惠。郭振華又分析指，從是次協議內容觀察到美國會因應自身的市場作出部署，令美國行動盾的可預測性相對提高，儘管第二階段的談判仍存在變數，但當中的不穩定性已大大降低。

雖然中美貿易戰預料仍會持續一段時間，但郭振華認為市場已做好適當的調整。他解釋，市場於初期誤判貿易戰不會發生，未有做好籌備工作，例如將產業轉移到東南亞等地；而現時業界已按照市場經驗做好部署，所以貿易戰的影響經已收減，又指業界會繼續按時間性發展觀察市場變化，因應情況作出調整。

談及近半年的反修例風波，郭振華指出對零售業帶來的影響比工業更大。（資料圖片／羅國輝攝）

反修例活動挫零售業 郭振華：且戰且走

談及近半年的反修例風波，郭振華指出對零售業帶來的影響比工業更大，零售業的銷售總額6月開始持續向下，上月更是下跌23%，市場均面對著倒閉、人手及業務縮減等問題，形容是「且戰且走」的局面。就工業而言，除了反修例活動中的罷工行動會影響人手，郭振華稱業界主要仍是憂慮中美貿易戰的發展較多。

政府早前推出一系列的紓困措施以幫助市場應對危機，郭振華坦言認為措施仍有改善空間，未能幫助業界完全解決當下困難，但留意商務及經濟發展局有密切觀察市場需要，相信政府能繼續向業界伸出援手。郭振華亦提到，香港仍擁有一定的品牌優勢，內地市場對香港設計的品牌及產品安全仍然充滿信心。