法國罷工踏入第36日　巴黎示威釀衝突警拘至少24人

法國反對改革退休制度的罷工踏入第36日。全國逾45萬人1月9日上街示威，其中首都巴黎示威演變成警民衝突。巴黎警方施放催淚彈驅散人群，並拘捕至少24人。

法國全國逾45萬人1月9日上街示威反對改革退休制度。圖為罷工工人1月9日在巴黎遊行示威。（AP）

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法國總理菲利普（Edouard Philippe）1月10日會與工會領袖再次會面。在雙方會面前一日，據內政部資料，全國45.2萬人響應工會領袖的示威號召，首都巴黎有5.6萬人遊行。工會則表示有37萬人參與首都示威。

巴黎的示威演變成警民衝突。警方嘗試用催淚彈驅散人群，示威者投擲鋪路的石頭對抗，同時另一些身穿黑衣的示威者破壞商店玻璃門和巴士站。警方表示，巴黎最少24人被捕。

法國圖盧茲（Toulouse）、南特市（Nantes）、馬賽（Marseilles）及其他城市亦有數千人參與示威。

今次罷工是法國數十年來最長時間的工業行動。受罷工影響，巴黎地下鐵嚴重受影響，只有1條自動化線路正常運作。法國國營鐵路公司（SNCF）亦表示，約有3分1員工參與罷工。另外，多間學校停課，著名地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）亦因職員罷工再次關閉。