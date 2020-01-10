【伊朗局勢】韓媒稱美伊衝突讓金正恩有繼續開發核武藉口

韓國《中央日報》1月10日報道，美國和伊朗之間的緊張氣氛，令朝鮮有可能重新審視朝美關係。

報道引述韓國政府官員表示「美國和伊朗之間的戰爭氣氛愈來愈濃，面對這一新變數，朝鮮可能會重新審視朝美關係，探討對應方案。」

伊朗抗議者舉着蘇萊曼尼的海報，悼念在伊拉克空襲中喪生的蘇萊曼尼。（AP）

報道認為，朝鮮需要一段時間重新思考與美國的關係。朝鮮很有可能會做出一些令人擔憂的舉動。朝鮮一直強調發展核能力是保護國家安全的「寶劍」。朝鮮曾主張，2003年伊拉克之所以遭到美國的進攻，是因為伊拉克沒有核武器。這次伊朗軍方高級將領遭到美國襲擊，朝鮮很有可能把此作為強化核能力的依據。

韓國的朝鮮研究生院大學教授梁茂進認為「金委員長在去年年末的勞動黨全體會議上表示，朝鮮的目標是不斷強化軍事，擁有無可匹敵的無敵軍事力量」，他稱「這次很可能會以中東的情況為例，襯托本國戰略的正確性和正當性」。這意味着，比起與美國談判，朝鮮可能會把重點放在強調「正面突破」上來，並借用這次的事件，對外主張朝鮮繼續開發核導武器的合理訴求。

朝鮮目睹美國撕毀與伊朗達成的核協議並對伊朗採取軍事行動後，可能會把這一結果當作自己參加談判的未來命運。

西江大學政治外交系教授金英秀認為「眼看着美國和伊朗之間從談判，到達成協議，再到撕毀協議，乃至發起襲擊，會大大加深金正恩對談判的不信任」，他又稱「以後就算朝鮮同意與美國繼續談判，也會要求美國首先通過議會批准，採取不可逆轉的措施」。