【中美貿易】庫德洛：特朗普15日與劉鶴簽署首階段貿易協議

中美兩國達成首階段貿易協議，目前只是等待雙方官員在華盛頓正式簽署作實。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）1月10日透露簽署安排，指儀式按計劃於15日在白宮舉行，由美國總統特朗普（Donald Trump）和中國副總理劉鶴一同簽署協議。

美國總統特朗普2019年10月於白宮會見中國副總理劉鶴，並宣布美中基本達成第一階段協議。兩人會於1月15日再次眾首華盛頓，正式為該協議簽字。（VCG）

路透社11日報道，白宮官員10日表示，特朗普政府已邀請至少200人出席15日的美中首階段貿易協議簽署儀式。目前仍待協議的翻譯文本完成，白宮顧問納瓦羅（Peter Navarro）向CNBC頻道表示，大家正等待「這份86頁協議的中文翻譯」。而庫德洛亦表示，翻譯工作「實際上已經完成」，簽署工作「一切按計劃進行」。

庫德洛稱，首階段協議將在周三（15日）的儀式上由特朗普與劉鶴簽署，雙方會共進晚餐和午餐。他亦表示，協議的正式文本會於15日公布。

對於外界對首階段協議所產生的疑慮，即美中貿易中真正的結構性難題留在後面，庫德洛否認有關說法，稱「我們在協議各項章節中都得到了很多我們想要的。第二，像（美國貿易代表）萊特希澤（Robert Lighthizer）所言，這事從來沒人做到過。美國從來沒有過這樣的貿易協議。這才是最難的地方。」他強調這項協議是「歷史性的重大成就」。